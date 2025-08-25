Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Donde los paisajes dorados de Las Médulas deslumbran como un tesoro natural y cultural, resuena un antiguo refrán gallego que encapsula la sabiduría popular sobre el ciclo de la naturaleza: “Agosto seca os montes, ía setiembre as fontes”. Este dicho, profundamente arraigado en la tradición rural, refleja cómo los meses de verano y principios de otoño transforman el entorno, y su significado trasciende las palabras para conectar con la historia y la vida de este terrritorio declarado Patrimonio de la Humanidad y que podría perder esta distinción tras los incendios forestales que han devastado parte del yacimiento y sus canales.

Un reflejo del ciclo estacional

El refrán, en su esencia, describe un fenómeno natural que los habitantes de zonas rurales como Las Médulas han observado durante generaciones. Agosto, con su calor abrasador, agosta los montes, dejando la vegetación seca y los suelos áridos tras semanas de sol intenso. Los pastos se tornan pardos, los árboles pierden vigor y los arroyos comienzan a menguar. Sin embargo, el refrán lleva al giro esperanzador de septiembre, cuando las primeras lluvias del otoño llegan para reavivar las fuentes, llenando de vida los cauces y devolviendo la frescura al paisaje.

Esta observación no solo es un comentario sobre el clima, sino una lección de paciencia y resiliencia. En Las Médulas, donde los romanos extrajeron oro transformando montañas enteras en un paisaje de formas caprichosas, la relación entre el hombre y la naturaleza siempre ha sido íntima. Los habitantes de esta región saben que tras la sequía estival, septiembre trae un renacer, como si la tierra misma respirara aliviada con las lluvias.

Las Médulas: un escenario vivo para el refrán

Las Médulas, con sus picos rojizos y sus senderos serpenteantes, son un testimonio de cómo la naturaleza se adapta y regenera. En agosto, los visitantes que recorren este paraje pueden sentir el crujir de las hojas secas bajo sus pies y notar cómo el sol resalta los tonos ocres del terreno. Pero al llegar septiembre, el paisaje cambia: las fuentes y arroyos, que en verano apenas susurran, comienzan a fluir con fuerza, y el verde reaparece tímidamente en los valles. Ahora toca esperar a ver cómo queda finalmente el paisaje tras los devastadores incendios.

Este refrán también evoca la vida agrícola de la zona. En El Bierzo, agosto marca el final de la cosecha de muchos cultivos, un momento de esfuerzo bajo un sol implacable. Septiembre, en cambio, es tiempo de preparación para el otoño, cuando la lluvia nutre la tierra para la siembra o el crecimiento de nuevos pastos. Es un recordatorio de que la naturaleza sigue un ritmo que el ser humano debe respetar y entender.

La sabiduría popular como guía

Más allá de su descripción meteorológica, el refrán encierra una filosofía de vida. Habla de ciclos, de la alternancia entre la escasez y la abundancia, entre la espera y la recompensa. En Las Médulas, donde el paisaje mismo es un recordatorio de la intervención humana y su convivencia con la naturaleza, este dicho resuena con fuerza. Los romanos, con su ingeniería, alteraron los montes para extraer oro, pero la naturaleza, con su ritmo pausado, ha reclamado su espacio, cubriendo de vegetación las heridas del pasado y ahora las llamas han acabado con parte de todo esto.

Hoy, mientras los visitantes recorren los senderos de Las Médulas, pueden conectar con esta sabiduría ancestral. El refrán no solo explica el clima, sino que invita a reflexionar sobre la paciencia, la renovación y el respeto por los tiempos de la naturaleza. Agosto puede secar los montes, pero septiembre siempre traerá de vuelta la vida a las fuentes.

En un mundo donde el cambio climático altera los ciclos naturales, el refrán gallego cobra una relevancia especial. Las sequías más prolongadas y las lluvias impredecibles desafían la predictibilidad que los antiguos daban por sentada. En Las Médulas, los efectos del calentamiento global son visibles: los montes se secan antes, y las fuentes no siempre se recuperan con la misma generosidad en septiembre. Este dicho, entonces, se convierte también en un llamado a cuidar nuestro entorno, a preservar los paisajes que, como Las Médulas, son un legado de la historia y la naturaleza, ahora un poco más ennegrecido que hace dos semanas.