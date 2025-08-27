En el 28% de los hogares vive solo una persona

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

De los 19 millones de hogares que hay en España, el 29% están integrados por dos personas, los más numerosos desde inicios del siglo, aunque los últimos datos muestran un claro aumento de los unipersonales, que ya son el 28%. Según la última Estadística Continua de Población (ECP) del INE, cerrados a 1 de julio de 2025, en España hay 5.671.919 viviendas en las que residen dos miembros, seguidas de los 5.541.399 hogares de una persona. La radiografía de los hogares en España muestra cómo esa mayoría de dos miembros puede deberse a «la salida de los hijos de una vivienda familiar» o a procesos sociodemográficos como «la infecundidad voluntaria", es decir, parejas que deciden no tener hijos, según explica a Efe la doctora en Sociología por la Universidad de Alicante, María José Rodríguez. Además, «no todas las personas que residen en un mismo hogar son una familia", aclara la experta. Los hogares de cuatro o más convivientes (23 %) van terceros en la clasificación con 4.483.729 residencias; una cifra que les sitúa por delante de los 3.899.052 domicilios de tres personas (20 %), que ocupan el último puesto de este perfil, clasificado según la frecuencia de los tipos de hogar en España.

Aunque las residencias de dos personas siguen siendo mayoría, los datos analizados por EFE revelan que la distancia entre el primer y segundo puesto se ha acortado en los últimos años, sumándose 1.006.299 hogares unipersonales nuevos desde 2014.

Este ascenso era consecuencia del envejecimiento de la población y la mayor longevidad de las mujeres. «Actualmente se suman otros procesos no demográficos, como los culturales», afirma Rodríguez, que cita, entre otros, «la soltería por elección·, parejas que no cohabitan en el mismo domicilio —los LAT (Living Apart Together)— o las personas divorciadas. En once comunidades autónomas vivir solo es lo más frecuente: Aragón (con 173.213 viviendas de ese tipo), Asturias (156.508), Canarias (236.840), Cantabria, (76.700), Castilla y León (376.513), Castilla-La Mancha (244.532), Extremadura (140.816), Galicia (351.111), Navarra (78.916), País Vasco (300.150) y La Rioja (44.619). En Andalucía (968.247), Islas Baleares (127.671), Cataluña (945.861), Comunidad Valenciana (643.300) y Comunidad de Madrid (783.916) el modelo mayoritario es el de dos personas.