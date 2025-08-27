E.Leclerc entrega cuatro vales de 300 euro

Un momento simbólico de la entrega de cheques de E.Leclerc.DL

Este miércoles 27 de agosto, el gerente de E.Leclerc en León, Manuel Rilo, hizo entrega de cuatro vales de 300 euros en la tarjeta Leclerc por su 28 aniversario.

Los afortunados participaron en el sorteo que se celebró el martes 19 de agosto.

Fueron cientos de participantes, siendo los premios repartidos de la siguiente manera: dos en el hipermercado de Trobajo del Camino, uno en el súper de la Virgen del Camino y otro en el supermercado de Álvaro López Núñez.

Durante estos 15 días de agosto también se repartieron 12.000 euros en vales de compra, bicicletas, jamones, teléfonos y cientos de premios más.

E. Leclerc León de esta manera quiere agradecer la fidelidad de sus clientes estos 28 años que lleva en la ciudad, generando ya entre los cinco centros más de 200 puestos de trabajo.