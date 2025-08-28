Un rebaño de 2.500 ovejas se apodera de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Esta mañana un rebaño de unas 2.500 ovejas ha transitado desde Trobajo del Camino hacia Puente Castro por las calles de León.

El rebaño ha recorrido la avenida de los Agustinos, avenida de Portugal, avenida de Fernández Ladreda, carretera de Vilecha, avenida de Carrero Blanco, calle Los Aluches, avenida de La Lastra, calle La Flecha, avenida de San Froilán, avenida de La Lastra y travesía Cirujano Rodríguez.