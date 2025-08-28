Trece ministerios trabajan en el Trío de Eclipses que convertirá a León en un observatorio en 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La primera reunión de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses ha realizado este jueves un primer análisis de las necesidades para preparar, organizar y coordinar las actuaciones asociadas a este fenómeno astronómico, que se podrá observar desde España entre 2026 y 2028. León será un lugar único para divisar el fenómeno del año que viene.

Presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y celebrada en el Real Observatorio Astronómico de Madrid (Instituto Geográfico Nacional), la reunión ha contado con la participación, entre otros, de representantes de otros doce ministerios.

El llamado Trío de Eclipses estará formado por dos solares totales, el 12 de agosto de 2026 y el 2 de agosto de 2027, y uno anular, el 26 de enero de 2028.

El de 2026 es especialmente relevante, pues desde 1905 no se había visto uno total en la península Ibérica, y España será el único territorio habitado desde el que podrá contemplarse, con León como uno de los puntos más pretendidos por los expertos.

Cigudosa ha destacado que estos eclipses representan “una oportunidad para la observación astronómica y la divulgación científica", señala el Ministerio de Ciencia en un comunicado.

Pero también ha dicho que plantean "desafíos logísticos y de seguridad que requerirán una planificación cuidadosa y una actuación coordinada por parte de todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y municipios”.

Esta primera reunión ha tenido como objetivos principales la constitución formal de la Comisión y la detección de necesidades y la planificación de actuaciones por parte de cada ministerio.

Además de la definición de un mecanismo de coordinación interministerial para asegurar el éxito de los preparativos de este "acontecimiento astronómico sin precedentes", agrega la nota

El Trío de Eclipses captará la atención tanto de la comunidad científica como del conjunto de la ciudadanía, un fenómeno que se prevé que atraiga a cientos de miles de turistas internacionales y genere desplazamientos masivos hacia los lugares de observación, lo que plantea retos logísticos y de seguridad.

Cigudosa ha indicado que “es fundamental" que se comience siendo "efectivos y de manera coordinada", para anticipar y prevenir riesgos, y lograr que los eclipses "sean un fenómeno que ponga nuestro país en la escena global de la divulgación científica y también de la promoción del astroturismo".

"En definitiva -ha añadido- rentabilizar un evento de interés científico, económico, social y cultural para seguir haciendo la mejor marca España”.

La Comisión ha definido prioridades para el trabajo coordinado y el desarrollo de tareas entre ellas, la anticipación y gestión de riesgos para la salud pública y el medioambiente o la coordinación de servicios de prevención y protección civil.

Otras prioridades son la coordinación entre todas las administraciones públicas del Estado, la movilidad, la definición y preparación de puntos de observación, la divulgación científica e información a la ciudadanía y la promoción del turismo.

El director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller, ha ofrecido una introducción sobre la relevancia científica, social y educativa de esta triada de eclipses.

Los distintos departamentos ministeriales y entidades participantes, entre ellas los institutos astrofísicos de Canarias y de Andalucía, han expuesto su análisis de situación y las necesidades específicas de cara a los próximos años.

La jornada ha concluido con una observación solar y una visita a las instalaciones del Real Observatorio Astronómico, donde se han mostrado algunos de los recursos científicos y divulgativos que se pondrán a disposición de la ciudadanía con motivo de los eclipses.