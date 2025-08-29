Suben las temperaturas este viernes en la provincia de León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado para este viernes en la provincia de León una jornada con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles en el noroeste, así como algunas lluvias ocasionales en zonas montañosas del norte.

Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado ascenso en las mínimas, mientras que las máximas también subirán ligeramente. En la capital leonesa se esperan valores entre los 12 y los 26 grados, y en Ponferrada entre los 14 y los 24.

El viento predominante será de componente oeste, con intensidad moderada.