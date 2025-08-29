Suben las temperaturas este viernes en la provincia de León
El viento predominante será de componente oeste, con intensidad moderada
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado para este viernes en la provincia de León una jornada con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles en el noroeste, así como algunas lluvias ocasionales en zonas montañosas del norte.
Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado ascenso en las mínimas, mientras que las máximas también subirán ligeramente. En la capital leonesa se esperan valores entre los 12 y los 26 grados, y en Ponferrada entre los 14 y los 24.
