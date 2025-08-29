Aemet pronostica tiempo estable, con lluvias en el norte peninsular

Vista de la playa de La Antilla, en Huelva, el 23 de agosto. EFE/ David Arjona.

Este sábado habrá tiempo estable en la mayor parte del país, con un aumento generalizado de las temperaturas en la península y Baleares, a excepción del norte peninsular, donde se registrarán lluvias débiles en algunas zonas que se incrementarán en Galicia, debido a la entrada de un frente atlántico por el noroeste.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan nubes bajas, brumas y nieblas matinales en Galicia, cordillera Cantábrica y oeste de la meseta norte, que podrían ser persistentes en Rías Baixas, con lluvias débiles en Galicia y aledaños, extremo oriental del Cantábrico y cara norte del Pirineo.

En la tarde se prevé la entrada de un frente atlántico, con aumento de nubosidad y precipitaciones en Galicia. Se desarrollará nubosidad de evolución en el tercio nordeste y Baleares, sin descartar algún chubasco ocasional en el nordeste de Cataluña, Menorca o Mallorca.

En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte de las islas, con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas. Se registrarán pocos cambios en las temperaturas y soplarán vientos alisios.

Las temperaturas aumentarán de forma generalizada en la península y Baleares, salvo descensos locales de las máximas en los litorales del Mediterráneo peninsular. Volverán a sobrepasarse los 35 ºC en el Guadalquivir, sin descartarse en otros puntos del tercio sur; las mínimas no bajarán de los 20 ºC en el área mediterránea y el Guadalquivir.

Soplará viento del oeste y suroeste en Galicia y Cantábrico, ambos con probables intervalos de fuerte. Habrá poniente moderado en el estrecho y Alborán tendiendo a flojo variable, y vientos de flojos a moderados, también de dirección variable, en el resto del Mediterráneo. En el resto de la península predominarán los vientos, en general flojos, de componente oeste.

- GALICIA: nuboso, con nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas del interior y nieblas matinales dispersas en el litoral occidental. Precipitaciones débiles y dispersas que se intensificarán y generalizarán en la mitad occidental y serán menos probables en Ourense. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando las subidas, máximas en aumento.

Vientos flojos y moderados, con intervalos fuertes y posibilidad de algunas rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral al norte de Finisterre y en zonas altas del norte de Lugo.

- ASTURIAS: nieblas matinales y vespertinas dispersas en la cordillera. Intervalos nubosos, con probabilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la cordillera. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando las subidas, máximas en aumento. Vientos flojos y moderados sin descartar algunas rachas muy fuertes y flojos variables moderado en el litoral.

- CANTABRIA: nieblas matinales y vespertinas dispersas en la crdillera y en los valles del sur. Intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en el litoral oriental. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando las subidas, máximas en aumento. En el litoral, vientos moderados con tendencia a flojos variables; en el interior, flojos variables.

- PAÍS VASCO: nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas del interior. Intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en el litoral. Temperaturas en aumento, menos acusado en las máximas del litoral. En el litoral, vientos moderados que tenderán a flojos variables; en el interior, flojos variables.

- CASTILLA Y LEÓN: posibles bancos de niebla matinales. Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, aumentando de nuevo la nubosidad en el noroeste. No se descartan algunas precipitaciones débiles dispersas en el noroeste montañoso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos con intervalos de moderado.

- NAVARRA:nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas de montaña de la mitad norte. Intervalos nubosos en la mitad norte y poco nuboso con algún intervalo nuboso esporádico en la mitad sur. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en la vertiente cantábrica y en el Pirineo. Temperaturas en aumento. Vientos flojos variables.

- LA RIOJA: poco nuboso, con algún intervalo nuboso ocasional. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en moderado ascenso. Viento variable flojo, aunque en las horas centrales del día soplará del oeste y noroeste o variable, flojo en general.

- ARAGÓN: en la divisoria del Pirineo, cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles remitiendo al mediodía y tendiendo a poco nuboso; en el resto, predominio de poco nuboso o despejado.Temperaturas en ascenso. Viento flojo de componente oeste.

- CATALUÑA: en la cara norte del Pirineo y tercio oriental, cielo con intervalos nubosos y, en el resto, predominio de poco nuboso o despejado. Probabilidad de precipitaciones débiles en algunas zonas. Temperaturas mínimas en aumento o con pocos cambios; máximas en ascenso o descenso en algunas áreas. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a intervalos de moderado.

- EXTREMADURA: posibles bancos de niebla matinales en el oeste y norte de la región. Poco nuboso con nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso, excepto las máximas en el norte. Viento del oeste, flojo en general.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en aumento en la sierra y en ligero ascenso en el resto; máximas en aumento, más acusado en la sierra. Vientos flojos variables con predominio del suroeste.

- CASTILLA-LA MANCHA: predominio de cielos despejados con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, que será más acusado en la mitad occidental; máximas en aumento, que puede llegar a ser notable en el sureste. Vientos flojos variables.

- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ascensos en el interior de Castellón; máximas en descenso o sin cambios en los litorales y en aumento en el interior. Viento flojo en Castellón, de componente norte en Alicante y variable en el resto, tendiendo ocasionalmente a moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, localmente sin cambios en el Campo de Cartagena. Vientos flojos con intervalos moderados.

- BALEARES: predominio de cielo poco nuboso, con nubes de evolución diurna que pueden ocasionar algún chubasco aislado. Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ligero ascenso. Viento flojo variable tendiendo a sur y brisas costeras.

- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado. Intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo oriental al anochecer, sin descartar nieblas. Temperaturas en ascenso generalizado, salvo en el litoral malagueño, donde descenderán las máximas. Vientos flojos ocasionalmente moderados, disminuyendo a flojos variables en el litoral mediterráneo.

- CANARIAS: en el norte de las islas montañosas, nuboso con apertura de claros y con probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso en general, con intervalos en Lanzarote y en Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios. Vientos alisios con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en las islas de mayor relieve.