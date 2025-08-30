Un torneo de golf por la parálisis cerebral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Ayuda a la Parálisis Cerebral (Aspace) celebrará su novena edición el próximo 6 de septiembre en las instalaciones del Club Olímpico de León, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de León. Busca crear un ambiente inclusivo y familiar para sensibilizar a la sociedad sobre la parálisis cerebral y otras enfermedades.

La presentación tuvo lugar este viernes en la sede de Aspace en el complejo de San Cayetano. El torneo se realizará bajo una salida única a tiro a las 9.00 horas bajo la modalidad individual stableford 18 hoyos.

Al finalizar el torneo se procederá a la entrega de trofeos y la degustación de una paella que estará a cargo de Aspace.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de septiembre y se podrán hacer tanto de forma presencial, en el Olímpico de León, como de manera telefónica en el número de teléfono 987 495 547.

El torneo cuenta con cuatro categorías: Categoría damas única, 1ª Categoría caballeros, 2ª Categoría caballeros y Categoría infantil (hasta 17 años incluido). El precio será de 25 euros para los socios del Olímpico, de 36 euros para los no socios y ambas cuotas tendrás un cincuenta por ciento de descuento para los menores de edad.

Habrá varios trofeos: Para los dos primeros clasificados de cada categoría, para el campeón de la categoría de caballeros, para el ganador de la categoría de damas y para el mejor ‘approach’ indistinto en el hoyo 8.

Aspace León es una organización que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades. Con eventos de este tipo, quieren ayudar a seguir llevando a cabo las terapias y trabajos de los diferentes servicios de la entidad.

Este tipo de iniciativas muestran como la solidaridad colectiva puede impulsar cambios duraderos, visibilizar realidades, tejer redes de apoyo y fortalecer los servicios que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. El torneo es la excusa para seguir un compromiso con la sociedad, construyendo entornos accesibles e inclusivos para todas las personas que lo necesiten.