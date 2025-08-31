Minibiosensores para detectar el cáncer

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los biosensores nanofotónicos ultrasensibles son diminutas «máquinas» —toda la estructura se sujeta con la punta de dos dedos— que permiten el diagnóstico precoz de infecciones ultrarresistentes, pero también de cánceres como el de ovario, en pocos minutos y tan solo a partir de una gota de muestra del paciente.

En «fase precomercial», estos pequeños dispositivos se desarrollan, construyen y prueban en el laboratorio de la doctora Laura M. Lechuga, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y directora del grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones Bioanalíticas en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2).

Lechuga, que recibió recientemente el Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica 2025, habla con EFE del beneficio para los pacientes de estos biosensores «muy poco invasivos» que utilizan luz; de los biomarcadores que rastrean para el diagnóstico; y de cuándo llegarían a la práctica clínica.

Para lograr esto último es necesaria una mayor implicación de las empresas. «Los investigadores no podemos hacerlo todo», afirma la científica, referente internacional en el ámbito del nanodiagnóstico. La tecnología de los biosensores no es nueva, surgió en los años 60. «El biosensor más conocido es el que usan las personas con diabetes para medir la glucosa», concluye.