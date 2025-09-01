Las Cainejas tendrán un homenaje en Valdeón

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa de Picos de Europa, golpeado en las últimas semanas por el incendio forestal de Barniedo de la Reina, acogerá los próximos 19, 20 y 21 de septiembre unas jornadas conmemorativas del 90 aniversario de una de las gestas más inspiradoras del alpinismo español: la ascensión al Naranjo de Bulnes por María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, conocidas como 'Las Cainejas'.

Nietas del legendario 'Cainejo', ambas se convirtieron en 1935 en las primeras mujeres en coronar el Picu Urriellu, sin conocimientos técnicos ni equipo especializado.

Su hazaña, símbolo de valentía y determinación, será homenajeada en Posada de Valdeón y Caín, pueblos donde sus vecinos hace poco luchaban contra el fuego para salvar sus hogares. Las jornadas, abiertas a todas las personas interesadas, reivindicarán el legado de Las Cainejas.