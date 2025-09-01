Las enfermeras están desbordadas para controlar el caos de salud mental

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que los servicios de salud siguen sin crear las plazas necesarias para que las enfermeras especialistas en Salud Mental puedan atender a una población cada vez más afectada por este tipo de problemas.

Con motivo del Día Internacional de la Enfermería de Salud Mental, Satse recuerda que, del total de enfermeras con título de especialista de Salud Mental en nuestro país, que son menos de 7.000, solo el 48 por ciento tiene un contrato de enfermera especialista de Salud Mental, según un reciente estudio del propio Ministerio de Sanidad. “Si ya es insuficiente la cifra de enfermeras tituladas, el que menos de la mitad de las mismas puedan luego trabajar es injustificable”, afirma.

Por ello, apunta, nuestro sistema sanitario no está preparado para responder al creciente incremento de personas con problemas de salud mental. En 2024, un 18 por ciento de la población había necesitado atención, una cifra que ya ha subido a cerca del 21 por ciento en 2025, según el Barómetro Sanitario que realiza anualmente el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Satse reclama que se realice un estudio detallado de las necesidades existentes y que, en base a sus resultados, se creen de manera progresiva y constante las plazas suficientes de enfermeras especialistas en Salud Mental para que puedan trabajan con un enfoque integral en todo tipo de dispositivos, como hospitales (unidades de agudos…), consultas externas en centros de salud y de especialidades y otros recursos sanitarios y sociosanitarios.

La organización sindical también demanda una mayor presencia de las enfermeras especialistas en Salud Mental en dispositivos preventivos y terapéuticos, como las unidades infanto-juveniles o las unidades de conductas adictivas, dado el incremento progresivo de casos entre la infancia y adolescencia.

Un estudio realizado el pasado año por Satse, junto a ANPE, concluye que los problemas de salud mental se han incrementado entre el alumnado de los centros educativos de nuestro país. Las principales patologías diagnosticadas son el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la ansiedad y los intentos autolíticos y/o autolesiones.

La organización sindical incide, además, en que tampoco se está apostando por impulsar la formación sanitaria especializada en Enfermería de Salud Mental. En los últimos cuatro años se han perdido 4 plazas de EIR en Castilla y León, ofertándose 26 plazas en la convocatoria 2025-2026.

En el marco del Día Internacional, SATSE pone en valor su trabajo en todo el proceso de atención y cuidados (identificación y prevención, valoración de las necesidades, diagnóstico y planificación, evaluación y ejecución de las actuaciones a realizar y abordaje de su situación individual, familiar y con el conjunto de la comunidad), y reclama, por ello, un compromiso real por parte de las administraciones para que estas profesionales sanitarias puedan trabajar en unas condiciones laborales dignas y adecuadas.