La ULE ayuda a fomentar la donación altruista

La Universidad de León (ULE) colaborará con la Fundación para el Fomento Global de la Donación Altruista de España (Fundaspe) y la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre para impulsar la concienciación y el fomento de la donación altruista en todas sus formas: sangre, plasma, médula ósea, tejidos, órganos y células madre, lo que contribuirá a «salvar vidas».

Así se ha puesto de manifiesto en el convenio marco suscrito este lunes en la ULE, un acto que ha contado con la presencia de la rectora, Nuria González, que ha señalado que el objetivo de esta firma es agilizar los futuros proyectos conjuntos destinados a fomentar y concienciar sobre la donación altruista en todas sus formas, involucrando a toda la comunidad universitaria.

Entre las actuaciones previstas se encuentran campañas de divulgación y concienciación, así como actividades formativas en formato de jornadas, congresos o cursos de extensión universitaria.

El convenio contempla además la colaboración de la ULE en la difusión de las campañas de Fundaspe y Donantes de Sangre de León a través de los canales de comunicación institucionales para difundir la importancia de la donación entre la comunidad universitaria.

Sin parones

La ULE está «firmemente comprometida» con este tipo de acciones, como lo demuestra año tras año en el reto de las 10.000 donaciones, según ha expresado la rectora, que ha añadido que eset es uno de los ejemplos del compromiso de la Universidad que demuestra que cuando hay un trabajo conjunto la aportación «se multiplica".

Por su parte, Martín Manceñido, representante de Fundaspe y de la Hermandad de Donantes de Sangre, subrayó la importancia de la implicación de la Universidad de León para promover la donación entre la sociedad leonesa. Al repecto, ha recordado que representa «algo excepcional", dado que de las cerca de 12.000 que se registran cada año en la provincia, entre 600 y 800 proceden directamente del ámbito universitario. Manceñido señaló además que la donación «no admite ni parones ni vacaciones", al igual que la necesidad de sangre, que es «diaria y constante». En este sentido, ha precisado que solo en las áreas sanitarias de León y El Bierzo se consumen unas 50 bolsas cada jornada, procedentes de donaciones altruistas. Asimismo, destacó la importancia de promover la donación de plasma, componente que constituye el 55 por ciento del volumen sanguíneo y del que se obtienen medicamentos esenciales, como los utilizados para tratar a personas hemofílicas o con enfermedades inmunológicas.

«España debe avanzar hacia la autosuficiencia también en plasma, como ya lo es en sangre, fomentando la práctica de la plasmaféresis», ha recalado y, al igual que la rectora, ha lanzado un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad leonesa en general para que participen activamente en las iniciativas de donación altruista, se hagan donantes y contribuyan con su solidaridad a salvar vidas.