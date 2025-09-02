El calor de agosto mató a 2.170 personas en España

Publicado por Antonio Guerrero Madrid Creado: Actualizado:

El verano meteorológico de 2025, que acaba de terminar, ha sido el más caluroso (24,1ºC de media) desde que hay registros, junto al de 2022, según avanzó este lunes el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Ambos veranos fueron unos 2ºC más cálidos de lo normal, un exceso de temperatura que ha tenido graves efectos sobre la salud, como lo certifican las estimaciones del MoMo, el sistema de monitorización de mortalidad diaria que gestiona el Instituto de Salud Carlos III. Los datos indican que este pasado mes de agosto han muerto 2.170 personas a causa del exceso de calor, la cifra más elevada desde hace diez años, cuando se empezaron a contabilizar este tipo de decesos. Supone un 71% más con relación a agosto de 2024, cuando fallecieron por este motivo 1.271 personas. Y es la segunda mayor cifra de toda la historia del MoMo, tras julio de 2022, con 2.217 muertes. En estos tres meses de verano meteorológico (el astronómico durará hasta el 21 de septiembre) han muerto 3.644 ciudadanos por motivos achacables a las altas temperaturas. En su conjunto son un 84% más de los que fallecieron en las mismas fechas del año pasado (1.977). El aumento también fue significativo en julio: 1.060 frente a 674 de julio de 2024 (un 57% más), y sobre todo en junio: de solo 32 (aquel junio de 2024 fue un mes atípicamente fresco) a 407 este pasado junio, un 1.118% más.

Olas de calor

Sin embargo, el exceso de muertes por temperaturas extremas se ha concentrado en agosto (el 60% de todas las del verano), mes en el que España ha sufrido una de sus peores olas de calor. El episodio se prolongó entre los días 3 y 18, y en el que se alcanzó una anomalía térmica de 4,6 grados por encima de los valores habituales, superando así el récord que ostentaba la ola de julio de 2022, con 4,5 grados. Durante 16 días, las máximas en amplias zonas de España no han bajado de 40ºC y las mínimas, de 25ºC. Sólo en ese periodo, en el que también se registró la peor ola de incendios habida en nuestro país en décadas, murieron 1.429 personas por exceso de calor, el 66% de las fallecidas por ese motivo en agosto. La media de agosto (provisionalmente de 25ºC) ha sido casi un grado superior a la media del verano. Bajo estas condiciones de calor y un estrés térmico que puso a prueba a la gran parte de la población, las temperaturas extremas se alargaron durante esos 16 días seguidos, hasta el 18 de agosto, convirtiéndose en la tercera ola de calor más larga desde 1975. En 2022 se registró otra más duradera, de 18 días de duración. Y en 2015 se anotó la ola de calor más extensa hasta la fecha, con 26 días. Según la Aemet, este verano ha sido también un verano con precipitaciones inferiores a las habituales. Ha llovido aproximadamente las tres cuartas partes de lo normal para un verano promedio, aunque ha habido algunos episodios de tormentas importantes, sobre todo en julio, con récords de precipitación diaria para ese mes en localidades del área mediterránea, como Castellón o del interior peninsular como Guadalajara. Viene un otoño cálido Del Campo ha avanzado el pronóstico para este entrante trimestre otoñal, compuesto por septiembre, octubre y noviembre. Todo indica que las temperaturas serán superiores a las normales en todo el país. «Hay un 60 a 70% de probabilidad de que este otoño meteorológico sea más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío en la península y Baleares", señala el portavoz de la Aemet.