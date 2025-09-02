El 30% de los enfermos de corazón tienen enfermedad mental
Médicos españoles relacionan las patologías cardiovasculares con el riesgo de sufrir un deterioro mental
Cuando un paciente entra por primera vez en la consulta de un especialista en enfermedades cardiovasculares, el médico le preguntará sin duda si es diabético o si tiene la tensión alta, pero será más difícil que se interese por su salud mental, si ha sufrido algún episodio de depresión, tristeza o angustia, si últimamente se siente más estresado e incluso si arrastra algún trauma de la infancia. Y lo cierto es que plantear estas cuestiones puede salvar vidas. Bajo esta novedosa tesis, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC en sus siglas en inglés) presentó en el marco de su congreso anual, clausurado en Madrid, un documento de consenso sobre la correlación entre salud mental y salud cardiovascular. El informe, pionero a escala mundial, ha sido liderado por dos cardiólogos españoles pertenecientes a la Sociedad Española de Cardiología (SEC), Héctor Bueno, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y Marta Farrero, jefa de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínic de Barcelona y coordinadora del estudio.
Más posibilidades de morir
En declaraciones a este periódico, Farrero (Barcelona, 44 años), subraya la importancia de relacionar la enfermedad cardiovascular (infarto, anginas de pecho, arritmias, insuficiencias cardíacas...) con la mental. Según la doctora, hasta un 30% de estos pacientes acaban desarrollando algún problema de salud mental, «y eso puede multiplicar por dos su posibilidad de morir o de tener complicaciones cardiovasculares muy graves». Para Farrero, se trata de un dato «brutal» que debe hacer replantear «la forma de tratar a nuestros pacientes». La guía es el primer documento científico que subraya la importancia de la salud mental y su «fortísima» relación con la enfermedad cardiovascular. «Es novedoso que una sociedad europea tan importante como la ESC haya puesto su atención en la salud mental. Nosotros estamos muy ilusionados porque creemos que va a remover la forma en que tratamos a las personas con enfermedad cardiovascular", señala la cardióloga catalana. Según Farrero, los pacientes con enfermedad mentaldesarrollan enfermedades del corazón con «mucha más frecuencia» que el resto de la población.
El rey enaltece el logro de la sanidad pública
Felipe VI pronunció estas palabras en la clausura del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, la mayor cita en este campo de todo el mundo, que ha congregado desde el pasado viernes en Madrid a más de 32.000 expertos de 160 países. Un campo del que resaltó su «grandeza» porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de fallecimiento a nivel mundial, «sin olvidar las enormes exigencias y presiones que soportan nuestros sistemas de salud pública» por ellas.
Parafraseando al doctor Gregorio Marañón, «la verdadera grandeza de la ciencia se mide, en última instancia, por su utilidad". En España, garantizó «estamos orgullosos de nuestro sistema sanitario, por mucho que aspiremos a que alcance cotas aún más altas: orgullosos de sus profesionales competentes, orgullosos de sus recursos tecnológicos y orgullosos de la atención prestada en sus hospitales». Para mitigar el impacto de estas enfermedades, es necesario prevenir: factores de riesgo como el alcohol, el tabaco, incluyendo sus nuevas formas de consumo como los vapeadores, el estrés, las dietas deficientes, la falta de ejercicio, la obesidad/sobrepeso y los trastornos del sueño .