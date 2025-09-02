El 30% de los enfermos de corazón tienen enfermedad mental

Publicado por José Antonio Guerrero Madrid Creado: Actualizado:

Cuando un paciente entra por primera vez en la consulta de un especialista en enfermedades cardiovasculares, el médico le preguntará sin duda si es diabético o si tiene la tensión alta, pero será más difícil que se interese por su salud mental, si ha sufrido algún episodio de depresión, tristeza o angustia, si últimamente se siente más estresado e incluso si arrastra algún trauma de la infancia. Y lo cierto es que plantear estas cuestiones puede salvar vidas. Bajo esta novedosa tesis, la Sociedad Europea de Cardiología (ESC en sus siglas en inglés) presentó en el marco de su congreso anual, clausurado en Madrid, un documento de consenso sobre la correlación entre salud mental y salud cardiovascular. El informe, pionero a escala mundial, ha sido liderado por dos cardiólogos españoles pertenecientes a la Sociedad Española de Cardiología (SEC), Héctor Bueno, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y Marta Farrero, jefa de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínic de Barcelona y coordinadora del estudio.

Más posibilidades de morir

En declaraciones a este periódico, Farrero (Barcelona, 44 años), subraya la importancia de relacionar la enfermedad cardiovascular (infarto, anginas de pecho, arritmias, insuficiencias cardíacas...) con la mental. Según la doctora, hasta un 30% de estos pacientes acaban desarrollando algún problema de salud mental, «y eso puede multiplicar por dos su posibilidad de morir o de tener complicaciones cardiovasculares muy graves». Para Farrero, se trata de un dato «brutal» que debe hacer replantear «la forma de tratar a nuestros pacientes». La guía es el primer documento científico que subraya la importancia de la salud mental y su «fortísima» relación con la enfermedad cardiovascular. «Es novedoso que una sociedad europea tan importante como la ESC haya puesto su atención en la salud mental. Nosotros estamos muy ilusionados porque creemos que va a remover la forma en que tratamos a las personas con enfermedad cardiovascular", señala la cardióloga catalana. Según Farrero, los pacientes con enfermedad mentaldesarrollan enfermedades del corazón con «mucha más frecuencia» que el resto de la población.