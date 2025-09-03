El aventurero de Tarzán

Publicado por Daniel Reboredo Madrid Creado: Actualizado:

¿Cuándo un personaje de ficción puede llevar al ostracismo a su autor? Generalmente, cuando su impacto cultural trasciende la obra original de éste y los ciudadanos lo reconocen e identifican de forma instantánea, incluso sin conocer la identidad del creador. Este es el caso de ‘Tarzán de los monos’ y de Edgar Rice Burroughs, conocido el primero en todo el planeta gracias al cine y minusvalorado el segundo a causa de la fama de su creación literaria. A los 150 años de su nacimiento, que se cumplieron anteayer, el escritor de Chicago, exitoso al tener millones de lectores y, obviamente, a sus contrastadas aptitudes para la narración que lo convirtió en un escritor muy prolífico, está lejos de figurar en el cenotafio de las letras en el que se encuentran las grandes figuras de la literatura estadounidense pese ser uno de los escritores más leídos y fecundos. La divulgación y las ganancias de la industria editorial, de las que Burroughs va sobrado, no garantizan el reconocimiento académico a pesar de que se posean indiscutibles cualidades para la narración. Si a ello se suma que el ‘Tarzán de los monos’ cinematográfico (desde la primera versión de 1918 hasta las restantes) es mucho más blando y moderado que el creado por el autor estadounidense, caracterizado por su mayor complejidad y retorcimiento, podemos entender el abismo que separa al personaje en su doble faceta y el éxito en la gran pantalla de una figura mucho más agradable y plana. El primer acercamiento a Tarzán (‘Tarzán de los monos’) se convirtió en una serie de 24 novelas de aventuras dedicadas al personaje y escritas entre 1912 y 1965. Sin embargo, Burroughs fue mucho más que el creador de uno de los iconos más famosos del mundo. Autor de una obra amplia que incluye numerosos volúmenes dedicados a la ciencia ficción, género que lo definió como escritor; novelas acerca del viejo oeste, relatos históricos y numerosos textos extemporáneos e improcedentes, su inspiración nació de una agitada vida en la que fue soldado en el Séptimo Regimiento de Caballería en Fort Grant, buscó oro en California, fue cowboy, vendedor, contable, y corresponsal de guerra, completada con lecturas de revistas de aventuras. La obra de Burroughs incluye cerca de 90 libros, numerosos artículos de prensa y otras muchas publicaciones. Fue un gran innovador y empresario, gestionó su propia obra, creó su editorial y administró las ventas y la publicidad.