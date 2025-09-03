Sanidad recomienda cuatro suplementos para evitar catarros

Es hora de empezar a tomar remedios caseros para prevenir el resfriado y la gripe en otoño.

Con la llegada del invierno en España durante este 2025, millones de personas comienzan a preocuparse por cómo fortalecer su sistema inmunológico ante la inevitable temporada de catarros y gripes. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que más del 65% de los españoles experimenta al menos un episodio de resfriado cada invierno, cifra que podría reducirse significativamente con una adecuada suplementación de vitaminas y minerales específicos para el sistema inmunológico.

Los expertos coinciden en que no todos los complementos vitamínicos son iguales. Un análisis reciente publicado por la Sociedad Española de Inmunología ha identificado cuatro componentes fundamentales que, combinados, ofrecen la mejor protección natural contra infecciones respiratorias estacionales: vitamina C, zinc, equinácea y própolis. Esta combinación no solo ayuda a prevenir, sino que también puede reducir la duración y severidad de los síntomas cuando ya ha comenzado el proceso catarral.

El papel de la vitamina C y el zinc como base defensiva

La vitamina C ha sido durante décadas reconocida como un potente antioxidante que fortalece el sistema inmune. Investigaciones publicadas en el European Journal of Clinical Nutrition demuestran que este nutriente es capaz de estimular la producción de glóbulos blancos y potenciar su capacidad para combatir infecciones. Lo más interesante es que, según estos estudios, dosis diarias de entre 200 y 1.000 mg pueden reducir la duración de los resfriados hasta en un 17%.

Por su parte, el zinc desempeña un papel igualmente crucial en nuestras defensas. Este mineral participa en más de 300 procesos enzimáticos del organismo y es fundamental para el desarrollo y funcionamiento de las células inmunitarias. Diversos estudios clínicos han confirmado que la suplementación con zinc durante los primeros días de un resfriado puede acortar su duración en aproximadamente 33%.

Equinácea y própolis: los potenciadores naturales menos conocidos

Aunque menos familiares para el público general, la equinácea y el própolis representan dos componentes con poderosas propiedades inmunoestimulantes. La equinácea, planta originaria de Norteamérica pero cultivada también en regiones españolas como Cataluña y Valencia, ha demostrado en numerosos ensayos clínicos su capacidad para aumentar la producción de interferón, una proteína crucial en la respuesta inmune contra virus.

Reconstrucción de AlphaFold 3 de la proteína Spike de un virus del resfriado común. Imagen de DeepMind. EFE

Un metaanálisis publicado en 2024 por investigadores de la Universidad de Barcelona, que analizó 23 estudios con más de 5.000 participantes, concluyó que el consumo regular de extracto de equinácea reduce en aproximadamente un 25% el riesgo de contraer infecciones respiratorias durante la temporada de mayor incidencia.

El própolis, por otro lado, es una resina producida por las abejas que contiene más de 300 compuestos bioactivos con propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes.

Sinergia entre componentes: la clave de la eficacia

Lo que hace especialmente interesante la combinación de estos cuatro elementos es el efecto sinérgico que producen cuando se consumen juntos. Un estudio longitudinal realizado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) durante el invierno 2023-2024 encontró que los participantes que tomaban un suplemento combinado experimentaron un 47% menos de días con síntomas catarrales que quienes no lo hacían.

Los expertos recomiendan comenzar la suplementación al menos dos semanas antes de la temporada alta de resfriados y mantenerla durante todo el período de riesgo. Para adultos sanos, las dosis diarias sugeridas son: 500-1.000 mg de vitamina C, 15-30 mg de zinc, 300-600 mg de extracto de equinácea y 200-400 mg de própolis.

Recomendaciones complementarias para reforzar defensas

Otros hábitos recomendados incluyen mantener una hidratación adecuada (mínimo 1,5 litros de agua diarios), ventilar frecuentemente los espacios cerrados y lavarse las manos regularmente.

El Ministerio de Sanidad de España ha publicado recientemente una guía con recomendaciones específicas para la temporada de catarros 2025, donde se incluye la posibilidad de utilizar suplementos como los mencionados, siempre bajo supervisión de profesionales sanitarios y especialmente en grupos de riesgo como mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.