La joven mirada de la economía

Seis colegios finalistas compiten por el voto popular en el Concurso de Pódcast convocado por la Fundación María Jesús Soto y Diario de León en su segunda edición

Los pódcast finalistas se pueden escuchar en la página de la Fundación de María Jesús Soto.dl

Redacción
León

Seis colegios compiten en la fase final del concurso convocado por la Fundación María Jesús Soto y Diario de León en la segunda edición del Concurso de Pódcast que busca transmitir conocimientos económicos, financieros y de emprendimiento a través del aprendizaje digital de manera amena y divertida. Estudiantes de 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato de Castilla y León de 141 centros educativos grabaron un breve pódcast que relaciona de forma creativa un tema económico o principal, con otro complementario. La preselección de los seis finalistas las ha realizado un jurado formado por profesionales del mundo financiero.

Dónde votar

Entre el 8 y el 26 de septiembre cualquier persona puede elegir quiénes serán los tres ganadores del concurso escuchando los audios de los pódcast en la página del concurso https://fundacionmariajesussoto.com/podcast/. En esta página se podrá votar entre los siguientes audios: GTA V. Tutorial no oficial de economía global, del IES Sem Tob de Carrión de los Condes de Palencia, con Montoya Rodrigo, alumno de 1º de Bacillerato; Hiperconsumo de Montepinar, del Colegio Internacional Peñacorada de León, con los alumnos de 1º de Bachillerato Alejandra del Cano y Hugo Barragán Amez; Made in caos, del Colegio Santo Ángel de Palencia, con Diana Liu y Leire Cuesta Cabeza, de 4º de ESO; Amor a Plazos, del IES Padre Isla de León, con Sofía Bayón Almaguer y Osaetín Henri, de 4º de ESO; La gallina de los huevos de oro, del IES Félix Rodríguez de la Fuente de Burgos, con Beatriz Villahoz Hernando, de 1º de Bachillerato; y Cantando impuestos, del IES Padre Isla de León, con Dylan Camilo Casteñeda Zamorano y Daniel Carrasco Hernández, de 4º de ESO.

Podrá votar cualquier persona que indique el nombre, apellidos y correo electrónico con la finalidad de comprobar que una misma persona no haya votado dos veces y para rifar entre todos los votantes la colección Educación Financiera Básica, de la Fundación María Jesús Soto.

La entraga de los premios a los ganadores será el 8 de octubre en el Club de Prensa del Diario de León, un acto al que asistirá el director provincial de Educación.

