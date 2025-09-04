La joven mirada de la economía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Seis colegios compiten en la fase final del concurso convocado por la Fundación María Jesús Soto y Diario de León en la segunda edición del Concurso de Pódcast que busca transmitir conocimientos económicos, financieros y de emprendimiento a través del aprendizaje digital de manera amena y divertida. Estudiantes de 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato de Castilla y León de 141 centros educativos grabaron un breve pódcast que relaciona de forma creativa un tema económico o principal, con otro complementario. La preselección de los seis finalistas las ha realizado un jurado formado por profesionales del mundo financiero.

Dónde votar

Entre el 8 y el 26 de septiembre cualquier persona puede elegir quiénes serán los tres ganadores del concurso escuchando los audios de los pódcast en la página del concurso https://fundacionmariajesussoto.com/podcast/. En esta página se podrá votar entre los siguientes audios: GTA V. Tutorial no oficial de economía global, del IES Sem Tob de Carrión de los Condes de Palencia, con Montoya Rodrigo, alumno de 1º de Bacillerato; Hiperconsumo de Montepinar, del Colegio Internacional Peñacorada de León, con los alumnos de 1º de Bachillerato Alejandra del Cano y Hugo Barragán Amez; Made in caos, del Colegio Santo Ángel de Palencia, con Diana Liu y Leire Cuesta Cabeza, de 4º de ESO; Amor a Plazos, del IES Padre Isla de León, con Sofía Bayón Almaguer y Osaetín Henri, de 4º de ESO; La gallina de los huevos de oro, del IES Félix Rodríguez de la Fuente de Burgos, con Beatriz Villahoz Hernando, de 1º de Bachillerato; y Cantando impuestos, del IES Padre Isla de León, con Dylan Camilo Casteñeda Zamorano y Daniel Carrasco Hernández, de 4º de ESO.

Podrá votar cualquier persona que indique el nombre, apellidos y correo electrónico con la finalidad de comprobar que una misma persona no haya votado dos veces y para rifar entre todos los votantes la colección Educación Financiera Básica, de la Fundación María Jesús Soto.

La entraga de los premios a los ganadores será el 8 de octubre en el Club de Prensa del Diario de León, un acto al que asistirá el director provincial de Educación.