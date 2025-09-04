La esperanza para prevenir el suicidio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La campaña del Teléfono de la Esperanza pone el foco en las razones para vivir: en lo que conmueve, ilusiona, vincula. «Pueden ser personas, lugares, rutinas o sueños. Lo importante es recordarlos cuando más los necesitamos», afirma Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza, que presenta #PuedesElegirOtroFuturo, una campaña que invita a reflexionar sobre la importancia de ser escuchado para volver a conectar con la vida.

El Teléfono de la Esperanza de León se llevará a cabo el día 10 de septiembre a las 20.00h un evento en el claustro de la Diputación, en el que se realizará la lectura de un manifiesto, un encendido simbólico de velas, un recital de poesía a cargo de Marcelo Tettamanti, José Manuel Mures Duque, Rompetormentas (Roberto Bayón) y la cantautora Isamil9, y la intervención del coro Femenino Coral. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Desde las 19.00 horas además se desarrollará la actividad de sensibilización Libera un final en la plaza de Botines.

Los días 16 de septiembre (a las 18.00 h) y 17 de septiembre (a las 11.30 h) tendrá lugar en la sede del Teléfono de León una original visita teatralizada en la que se presentarán al público asistente los distintos recursos que ofrece el Teléfono de la Esperanza (la actividad es gratuita, pero es necesaria inscripción).

Solo en el primer semestre del año, ha atendido en León 3.350 peticiones de ayuda; en 271 de ellas la soledad y la incomunicación se presentaban como problema de fondo, mientras en 80 de los casos existía un riesgo de conducta suicida. A nivel nacional, esta cifra asciende a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10.2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis suicida o un acto en curso. Aunque se trata de datos provisionales, apuntan a una realidad que no podemos ignorar. El chat de la Esperanza, especialmente pensado para jóvenes, está recibiendo cada vez más consultas vinculadas a esta realidad. Un 70% de las personas que contactan tienen menos de 35 años y un 25% son menores de edad.

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención a través del 717 003 717. El Chat de la Esperanza funciona de lunes a domingo de 18.00 a 00.00, y puede utilizarse desde la web o descargando la app Conéctate.social.