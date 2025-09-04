El tiempo en León: intervalos nubosos y caída de las temperaturas

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en la provincia de León una jornada marcada por los intervalos nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en zonas de montaña.

Asimismo, no se descartan brumas y bancos de niebla matinales en algunas áreas del territorio.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, especialmente en las mínimas, aunque las máximas podrían mantenerse sin grandes cambios en algunas zonas. En la capital leonesa, los termómetros oscilarán entre los 9 y los 23 grados, mientras que en Ponferrada se esperan valores entre los 11 y los 23 grados

El viento soplará flojo, con dirección variable entre el oeste y el norte, y podría alcanzar intervalos de moderado en áreas montañosas.