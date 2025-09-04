Diario de León
Esta es la tapa más consumida en León, según la IA

Un hombre bebe una copa de vino.

Un hombre bebe una copa de vino.DL

Redacción
León

La ciudad de León es célebre por su patrimonio cultural que la convierte en un destino ideal para los amantes de la historia y el arte. No obstante, la gastronomía es otra de sus grandes insignias, ya que las tapas son algo más que una simple forma de comer. Para los leoneses, tapear es una tradición que va intrínseca en su ocio y forma parte del imaginario colectivo leonés.

Entre toda la variedad de tapas que ofrecen sus diversos establecimientos dedicados a la restauración, resulta difícil coronar a una única tapa, puesto que al igual que su arte, existen tapas para todos los gustos y aún más difícil es determinar la "más consumida" de forma oficial, ya que cada leonés tiene sus preferencias.

Por ello, hemos querido preguntar a la Inteligencia Artificial (IA) cuál es el pincho más pedido. En la decisión, todas las IA consultadas coinciden en dos por encima de las demás y son un auténtico emblema de la ciudad.

Un hombre come una tapa de patatas.

Un hombre come una tapa de patatas.DL

Las patatas

Las patatas en todas sus versiones. Este producto tan sencillo se ha coronado como la más consumida por leoneses y visitantes según la IA. La realidad es que se trata de una de las tapas estrella de numerosos bares de León y se puede encontrar en infinidad de formatos. Fritas, cocidas, con salsa de queso, con salsa de morcilla, picantes... Las posibilidades son infinitas.
Picadillo y morcilla, dos platos típicos de León.

Picadillo y morcilla, dos platos típicos de León.Javier

La morcilla

La morcilla es y será uno de los emblemas gastronómicos de León. Como no podía ser de otra forma, este producto tan local forma parte de la carta de tapas de numerosos establecimientos. Aunque su forma más tradicional consiste en la morcilla cocinada y untada en pan, cada vez más bares apuestan por reinventarse y ofrecerla en diferentes formas y platos. Este producto es tan importante que cada año se celebra para San Froilán la Ruta de la Morcilla, un evento que se ha consolidado y que reivindica la tradición a la vez que apuesta por la innovación a la hora de usar este manjar leonés.
