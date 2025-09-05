Apoyos en León para 72 alumnos con discapacidad visual

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de 359 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave de Castilla y León afrontan estos días el comienzo del curso escolar. El 99 % lo hace en centros de enseñanza ordinarios, en un modelo de educación inclusiva con el apoyo de los equipos de atención educativa de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos) y que permite a este alumnado seguir las mismas pautas que el resto de los compañeros sin discapacidad visual.

En este contexto, según un comunicado de la ONCE, la adquisición de un código de lectoescritura es clave para garantizar el acceso al currículo y la participación activa del alumnado.

En el caso de los estudiantes con ceguera o deficiencia visual grave, el braille se convierte en una herramienta imprescindible que les permite leer, escribir y aprender de forma autónoma.

El braille es un sistema de escritura táctil que permite a personas ciegas o con discapacidad visual leer y escribir mediante el tacto.

Este año, además, se celebra el 200 aniversario de la creación de este sistema, un hito que recuerda su vigencia y valor como puente hacia el conocimiento, la cultura y la igualdad de oportunidades.

Para facilitar el aprendizaje del braille desde la primera infancia son fundamentales los equipos específicos de atención educativa, que cuentan con maestros y maestras, tanto de la ONCE como de la Administración.

En la actualidad hay más de 400 de estos profesionales repartidos en todas las comunidades autónomas, 26 de ellos están en la comunidad de Castilla y León.

Durante este curso académico, los 359 alumnos ciegos y con discapacidad visual de Castilla y León se reparten, por nivel educativo, de la siguiente manera: 64 escolares participan en la Educación Infantil; 68 están escolarizados en Educación Primaria; 52 han llegado a la Educación Secundaria Obligatoria; 15 cursan Bachillerato; 35 se enfrentan a la Universidad; y el resto está inscrito en el resto de tramos educativos y tipos de enseñanzas.

Por provincias, Ávila cuenta con 26 estudiantes, Burgos con 47, León con 72, Palencia con 16, Salamanca con 62, Segovia con 16, Soria con 5, Valladolid con 101 y Zamora con 14.