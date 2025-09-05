España se estanca en la lucha contra el tabaquismo

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Veinte años después de la primera ley antitabaco, y pese al notable descenso en el consumo, 8 millones de personas siguen fumando en España, en su mayoría de niveles socioeconómico bajos, y solo uno de cada cuatro, en este caso de las clases más favorecidas, ha intentado dejarlo.

Son algunas de las conclusiones de la monografía: 20 años de aplicación de las medidas del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaquismo en España, que la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) presento este jueves en su XLIII reunión anual. En su balance, el Grupo de Trabajo sobre Tabaco de la SEE constata como estas dos décadas de legislación antitabaco, desde la ley de 2005 a su reforma de 2010 y otros varios decretos aprobados, han supuesto «un avance significativo en la salud pública", reduciendo la exposición al humo ambiental de tabaco (HAT) y desnormalizando el consumo.

Sin embargo, aunque se fuma menos (del 44 % al 25,9 % en hombres y del 20,8 % al 18,5 % en mujeres entre 1993 y 2020), la prevalencia no ha bajado tan rápido como se esperaba; paralelamente, tampoco se ha incrementado el número de personas que lo han dejado, que lleva estable desde 2014.

Cada año, el tabaco sigue provocando entre 50.000 y 60.000 muertes.

Con ello, España se sitúa aún lejos del objetivo de reducir por debajo del 15 % la prevalencia de tabaquismo que se recomienda para planificar la estrategia endgame o fin de la epidemia del tabaco. «Necesitamos que se avance en la legislación de control de tabaquismo, porque lo que estamos viendo es que la prevalencia es cierto que ha bajado tanto en hombres como en mujeres, pero actualmente esa velocidad de descenso ha disminuido», destaca Mónica Pérez Ríos, del Grupo de Trabajo sobre Tabaco de la SEE. De esta forma, el documento subraya que «todavía existen desafíos pendientes, como la regulación de nuevos productos del tabaco, la implementación del empaquetado neutro y la ampliación de los espacios libres de humo en zonas exteriores como terrazas de bares y restaurantes».

Nueva ley antitabaco

El Ministerio de Sanidad tiene previsto llevar el próximo martes al Consejo de Ministros la ley con la que ampliará las zonas sin humo y equiparará el tabaco convencional a los cigarrillos electrónicos, entre otras medidas, a la que seguirá, antes de fin de año, la que prohíbe los sabores y aromatizantes en vapeadores. Según ha podido saber Efe este jueves, el texto de la ley antitabaco, ya cerrado, se someterá así a la primera vuelta del Consejo de Ministros la próxima semana, antes de someterlo a consulta pública para recabar la opinión de las partes interesadas; de ahí pasará nuevamente por el Consejo de Ministros para que pueda iniciar su andadura parlamentaria en el Congreso. Con esta ley, Sanidad quiere equiparar la legislación contra el tabaco a los nuevos productos derivados y ampliar las zonas en las que no se podrá fumar ni vapear a otros espacios, como terrazas de hostelería, piscinas o recintos de parques infantiles, entre otros.