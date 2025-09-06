León da voz a la infancia de Palestina

La «Marea Palestina: la educación contra el genocidio» en León se suma este sábado a las acciones de la sociedad civil española para exigir al Gobierno de España «el embargo integral de armas (compra, venta y tránsito por territorio nacional) al Estado de Israel y la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas y comerciales con ese Estado».

En una acción coordinada a nivel estatal, más de un centenar de personas de la comunidad educativa leonesa —docentes, alumnado, familias y personal de administración— «pasarán lista» a los nombres de parte de los 18.500 nombres de niños y niñas palestinas asesinados desde 2023 en una lectura colectiva frente al IES Legio VII en la plaza de Santo Martino, de 10.00 a 12.30 horas.

La iniciativa «Pasa lista» tendrá continuidad en sucesivas convocatorias coincidiendo con el inicio del curso escolar. «No es normal empezar este curso 2025-2026 con normalidad», señala la organización.

A la acción se han sumado más de 160 personas hasta la fecha y se espera que la implicación de la comunidad educativa acreciente la llama por Palestina en León. «No se puede educar para la paz cuando se está asesinando en Palestina, con un apartheid y un genocidio que se comete con la complicidad de Occidente», aseguró Enrique Díez.

«Es una acción humanitaria y de educación para la paz. Intentamos salvar vidas», señaló Jaime Iglesias Macías que corre paralela al encierro de una veintena docentes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a las protestas en la Vuelta Ciclista y la Global Sumud Flotilla, que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza.

«Ante los crímenes que Israel está cometiendo en Gaza, la educación emerge como herramienta indispensable para combatir la deshumanización y defender la dignidad humana», añaden.

La lista de 18.500 niños y niñas asesinados se basa en la publicación de sus nombres en el New York Times, aunque la cifra de víctimas infantiles asciende ya a 20.415 desde 2023.

La Marea Palestina subraya que en abril de 2025, aproximadamente el 90% de todas las escuelas de Gaza habían sufrido daños debido a los bombardeos aéreos. «Como resultado, en junio de 2025, ninguno de los niños y niñas en edad escolar de Gaza, aproximadamente 658.000, había asistido a la escuela durante más de 18 meses», señala la organización.

Se prevé aumentar la escalada de protestas si no hay respuesta gubernamental.