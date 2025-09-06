Mujeres líderes en Maristas San José

Un momento de la inauguración de la exposición.dl

La ONGD SED – Solidaridad, Educación y Desarrollo inauguró en el Colegio Marista San José la exposición «Mujeres que lideran el cambio», una muestra compuesta por 10 paneles que estará abierta al público hasta el próximo 21 de septiembre, en horario de portería del centro.

La muestra es fruto de un proyecto de cooperación financiado por la Junta de Castilla y León en colaboración con la organización local Cordes en El Salvador.

El proyecto visibiliza el trabajo realizado en comunidades rurales del municipio de Chiltiupán (El Salvador), donde 50 mujeres y sus familias participan en procesos de fortalecimiento de capacidades, producción agroecológica (huertos, milpa y granjas avícolas) y empoderamiento para la defensa de sus derechos.

A través de fotografías, testimonios y datos, los paneles muestran cómo la cooperación internacional contribuye a garantizar el Derecho Humano a la Alimentación y a prevenir la violencia de género en contextos de alta vulnerabilidad.

Durante la inauguración, se ofreció una visita guiada y un café de Comercio Justo, en la que cerca de un centenar de leoneses pudieron conocer de primera mano los objetivos e impactos del proyecto.

La muestra forma parte de la labor de sensibilización que SED desarrolla en Castilla y León, acercando a la ciudadanía realidades del Sur global y reforzando el compromiso con la solidaridad internacional.