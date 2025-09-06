León XIV canoniza a Carlo Acutis, el primer santo millenial

Publicado por Agencias Vaticano Creado: Actualizado:

El Papa León XIV canonizará este domingo 7 de septiembre, en la Plaza de San Pedro, a Carlo Acutis, el conocido como 'influencer' de Dios y que se convertirá en el primer santo 'millenial', y a Pier Giorgio Frassati, que falleció a los 24 años tras una juventud entregada a los más pobres.

Acutis iba a ser canonizado el pasado 27 de abril, con motivo del Jubileo de los Adolescentes, pero la ceremonia se suspendió debido al fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril.