Nuevos talleres contra el cáncer en León
La Asociación Contra el Cáncer en León abre las inscripciones
La Asociación Española contra el Cáncer en León abre las inscripciones para los próximos talleres de ejercicio físico terapéutico, actividad trimestral de septiembre a diciembre, impartido por fisioterapeuta y destinado a pacientes oncológicos; prevención de linfedema, con tres sesiones el 30 septiembre, 7 y 14 de octubre; cuidado de suelo pélvico el 9, 16 y 23 de octubre; taller de gestión de ansiedad y relajación el 3, 10 y 17 de noviembre, impartido por psicológo/a.
Las inscripciones se realizan por correo electrónico a leon@contraelcancer.es o vía telefónica al 987 27 16 34. Todas las actividades, al igual que otros servicios, son totalmente gratuitos.