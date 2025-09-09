Nuevos talleres contra el cáncer en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Española contra el Cáncer en León abre las inscripciones para los próximos talleres de ejercicio físico terapéutico, actividad trimestral de septiembre a diciembre, impartido por fisioterapeuta y destinado a pacientes oncológicos; prevención de linfedema, con tres sesiones el 30 septiembre, 7 y 14 de octubre; cuidado de suelo pélvico el 9, 16 y 23 de octubre; taller de gestión de ansiedad y relajación el 3, 10 y 17 de noviembre, impartido por psicológo/a.

Las inscripciones se realizan por correo electrónico a leon@contraelcancer.es o vía telefónica al 987 27 16 34. Todas las actividades, al igual que otros servicios, son totalmente gratuitos.