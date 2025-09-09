Casi 65 de cada cien euros de Castilla y León van a políticas sociales

El 64,6% del presupuesto de Castilla y León se destina a políticas sociales. Es el segundo porcentaje más altos de toda España, solo superado por una décima en Murcia, con un 64,7%. «Está muy por encima de todas las comunidades autónomas. Aunque el incremento con respecto a otros años se frena, es algo normal porque ya partía de un gasto muy superior a la media», asegura Gustavo García, portavoz en Castilla y León de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes presentó su informe anual. «Los datos del informe son oficiales, corresponden a los que están disponibles en el Ministerio de Hacienda». Según estas cifras, Castilla y León gasta en políticas sociales 3.651,8 euros por habitante. Es el séptimo puesto por detrás de autonomías como Navarra (4.500), País Vasco (4.343,5), Extremadura (4.124,1), Asturias (3.960), Cantabria (3.702,5) y La Rioja (3.676). La media de gasto por habitante en España es de 3.277,1 euros y la comunidad autónoma que menos invierte es Madrid, con 2.702,8, con un porcentaje de su presupuesto destinado a estas políticas del 60,7%.

«El estudio analiza la evolución del gasto desde 2009. Castilla y León siempre ha estado en cabeza y hay comunidades que, según sea la sensibilidad del gobierno que acceda al poder, pueden aumentarlo un año concreto, pero para ver la tendencia hay que analizar más años». En Castilla y León, el aumento del presupuesto en políticas sociales desde 2009 ha crecido un 35,1%, menos que Baleares, que sube un 71%. «Esto es porque Castilla y León partía de una cifra muy alta y Baleares más baja, por lo que tenía mucho más margen para aumentar». Navarra, Asturias, Extremadura, País Vasco, Baleares, Castilla y León, Rioja, Cantabria y Comunidad Valenciana, han aumentado más de 1.000 euros por habitante el presupuesto dedicado a políticas sociales desde 2009.

Para los responsables del estudio no es fácil hacer valoraciones de estos presupuestos «porque las políticas sociales son transversales. Los datos del informe corresponden a los servicios sociales, a sanidad y a educación, pero hay otras que son transversales como la vivienda, el empleo o el desarrollo rural. Que Castilla y León destine dos terceras partes de su presupuesto a dependencia, por ejemplo, es difícil que se pueda aumentar, aunque siempre se necesita más».

El portavoz de la asociación destaca como ventajas en Castilla y León una buena articulación y comunicación con las entidades locales y diputaciones y la simplificación de los trámites. «Tiene un buen número de plazas residenciales, pero quizás no están donde se necesitan».

En informe también ofrece datos del gasto en educación. En el periodo 2019 a 2024, la inversión en servicios de educación se ha incrementado en toda España un 30,6%, es decir, 12.650,3 millones de euros. Castilla y León ha aumentado su presupuesto en este periodo de tiempo en un 34,2%, es decir, 685,2 millones, la sexta comunidad por detrás de La Rioja, Navarra, Valencia, Murcia y Canarias, con un incremento en euros por habitante de 295,8 euros. La media de España está en 242,8. La educación se lleva el 19,9% del presupuesto total de la Castilla y León, con un gasto por habitante de 1.127 euros.

El otro gran capítulo de gasto real (no el presupuestado) es la sanidad. Castilla y León destina el 35,7% de su presupuesto a la atención a la salud, la tercera que más invierte detrás de Asturias (37,1%) y Canarias (36,4%). El gasto por habitante es de 2.018 euros. En el primer puesto está Asturias, con 2.318 euros, y la última Madrid, con 1.415,3.

Faltan presupuestos

El informe destaca que la ausencia de presupuestos del estado «lastran» las políticas sociales, con un descenso medio en toda España que ha pasado del 67,4% de media en 2010 al 59,1% en 2024. «Año tras año, las comunidades autónomas destinan menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales», aseguran los autores del informe. «Si en el año 2010 eran 2 de cada 3 euros destinados a estas políticas, en el año 2024 se han reducido en ocho puntos porcentuales». La que está en la cola de la lista es Madrid. «Cada habitante de esta comunidad recibe 547 euros menos que la media nacional».

Aunque la crisis sanitaria y social provocada por el covid-19 demostró la importancia de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales «el incremento del gasto en estas políticas solo ha sido el 14,5% entre 2020 y 2024, mientras que el incremento de gasto en el resto fue del 62% en eses mismo periodo, 4,5 veces más. Ello evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas».