Las Cainejas se coronan en Picos de Europa como pioneras del montañismo en España

En 1935, en Caín, un pueblo escondido en el corazón de los Picos de Europa leoneses, dos mujeres hicieron historia. María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez, nietas del ya entonces legendario Cainejo, conquistaron la cumbre del Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu (para los asturianos) con una semana de diferencia.

Lo hicieron sin cuerdas, sin equipamiento y en faldas siguiendo la estela de su abuelo, Gregorio Pérez Demaría, el primero en coronar la mítica cumbre, en 1904, junto con el marqués de Villaviciosa, Pedro Pidal. "A su abuelo le cambió la vida", pues se convirtió en guarda del parque y guía oficial para los montañeros que llegaban al valle de Valdeón con ganas de aventura.

Sacar del olvido y reconocer la valentía y arrojo de las Cainejas, así como transmitir su legado a las nuevas generaciones, es el objetivo de las jornadas Mujer y Montaña que se celebran los días 19, 20 y 21 de septiembre en Posada de Valdeón que organiza la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León en colaboración con la Federación Nacional, el Ayuntamiento de Posada de Valdeón, la Junta Vecinal de Caín, la Junta de Castilla y León y la Diputación provincial.

"Lo lograron sin conocimientos técnicos ni equipo especializado, lo que convierte su hazaña en una de las gestas más inspiradoras del alpinismo español", señaló Ana Isabel Martínez de Paz, la montañera que más veces ha escalado el Naranjo, un total de 105, e impulsora de este homenaje desde la vicepresidencia de la Fdmescyl.

Si visto desde hoy, "parece imposible subir el Naranjo sin cuerda", hay que imaginarse que hace 90 años fue "casi ciencia ficción", subrayó, al destacar que "estas jornadas buscan rescatar del olvido su legado, rindiéndoles homenaje y reflexionando sobre el papel de la mujer en el montañismo".

Las Cainejas tendrán su homenaje popular con estas jornadas abiertas a todo tipo de público con especial atención a mujeres deportistas, montañeras, investigadoras, guías y habitantes de la comarca, con un total de 100 plazas disponibles.

Además, las que ya son consideradas precursoras del montañismo femenino en España serán arropadas por mujeres referentes en el montañismo en España en las últimas décadas.

Las jornadas comienzan el 19 de septiembre a las 17.00 horas con la recepción, entrega de documentación y un obsequio conmemorativo a los participantes en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de Picos de Europa.

A continuación se proyectará los audiovisuales Las Cainejas, sobre la gesta de María Isabel y Teófila y Entre el cielo y las Peñas, a cargo de Cristina Montero, guarda de parque nacional.

El sábado por la mañana se hará un ruta conmemorativa de la hazaña y desde las 9.00 a las 13.00 horas se desarrollan diferentes talleres paralelos como el de Cultura tradicional, a cargo de la asociación El Acebo, que recreará la vida en el valle en 1935. Otra talles será impartido por Protección Civil y el Greim para dar unas nociones sobre cómo recurrir en caso de necesidad.

Más técnicos serán los talleres de aseguramiento de escalada y y el de fisioterapia enfocado a fortalecimiento del suelo pélvico para practicar este deporte con más aprovechamiento.

Las jornadas dispondrán de un servicio de guardería con talleres y juegos para el público infantil.

Por la tarde, Ana Martínez de Paz imparte la charla y proyección Mujeres en el Urriellu y a continuación se celebra la mesa redonda con otras tres referentes españolas del montañismo. Meri Puig Rebustes, como integrante de la primera cordada femenina en el Naranjo de Bulnes, Mónica Vergé, una de las primeras españolas que coronó un ocho mil en los años 80 y Pilar Frías, que coronó el Naranjo de Bulnes, también en los 80, por la cara más difícil, la oeste, por la vía conocida como la 'directísima'.

María Isabel Pérez Pérez y Teófila Gao Pérez llegaron al Urriellu por su cara meridional, a través de la vía horizontal. En las jornadas se hará entrega del premio de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) de Igualdad-Mujer 2024 a Las Cainejas.

Colocación del trofeo otorgado por la Asociación de Escaladores Históricos en el Picu Urriellu en el Centro de Visitantes de Posada de Valdeón, junto al premio Fedme.