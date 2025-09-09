Diario de León

Curso de Naturgeis de gestión emocional en la zona rural

Foto de archivo sobre un taller de gestión emocional. Fernando Otero Perandones

Redacción
León

La entidad leonesa Naturgeis, con el apoyo del programa Erasmus+ de la UE y en colaboración con el Ayuntamiento de Valderrey y la pedanía de Barrientos lanza el Curso de Gestión Emocional para el Bienestar. Esta formación presencial y gratuita se enmarca dentro del proyecto transnacional PEEAAR— Progama de Educación Emocional para Adultos de Áreas Rurales y está específicamente diseñada para adultos que residen en zonas rurales. El curso comienza el 15 de septiembre y la inscripción se realiza través de la web oficial: www.naturgeis.com/formacion, es gratuita y se cerrará dos días antes del inicio.

