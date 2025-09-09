Curso de Naturgeis de gestión emocional en la zona rural

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La entidad leonesa Naturgeis, con el apoyo del programa Erasmus+ de la UE y en colaboración con el Ayuntamiento de Valderrey y la pedanía de Barrientos lanza el Curso de Gestión Emocional para el Bienestar. Esta formación presencial y gratuita se enmarca dentro del proyecto transnacional PEEAAR— Progama de Educación Emocional para Adultos de Áreas Rurales y está específicamente diseñada para adultos que residen en zonas rurales. El curso comienza el 15 de septiembre y la inscripción se realiza través de la web oficial: www.naturgeis.com/formacion, es gratuita y se cerrará dos días antes del inicio.