León se vuelca para prevenir el suicidio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La campaña #PuedesElegirOtroFuturo del Teléfono de la Esperanza invita a reflexionar sobre la importancia de ser escuchado para volver a conectar con la vida y prevenir el suicidio, la causa de muerte de 29 personas en León en 2024.

El Teléfono de la Esperanza organiza hoy a las 20.00 horas en el Claustro de la Diputación un acto en el que se realizará la lectura de un manifiesto, un encendido simbólico de velas, un recital de poesía a cargo de Marcelo Tettamanti, José Manuel Mures Duque, Rompetormentas (Roberto Bayón) y la cantautora Isamil9, y la intervención del coro Femenino Coral. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Desde las 19.00 horas se desarrollará la actividad de sensibilización Libera un final en la plaza de Botines.

Los días 16 de septiembre (a las 18.00 horas) y 17 de septiembre (a las 11.30 horas) tendrá lugar en la sede del Teléfono de León una original visita teatralizada en la que se presentarán al público asistente los distintos recursos que ofrece el Teléfono de la Esperanza. Sólo en el primer semestre del año, el Teléfono de la Esperanza de León ha atendido 3.350 peticiones de ayuda.

Atención Primaria

La Gerencia de Atención Primaria de León se suma al Día Muncial de la Prención del Suicidio que se celebra hoy en el Centro de Salud Antonio Gutiérrez en Eras de Renueva, con una jornada comunitaria de información y sensibilización en la que participarán profesionales de la gerencia, asociaciones y entidades colaboradoras.

Desde las 10.00 a las 14.00 horas se instalarán mesas informativas en colaboración con el Teléfono de la Esperanza y la Asociación Activos y Felices, donde se ofrecerá material divulgativo y asesoramiento para la ciudadanía.

La programación incluye además diversas actividades en el Salón de Actos de la Gerencia de Atención Primaria de León. A las 11.00 horas tendrá lugar la ponencia ¿El suicidio se puede prevenir? a cargo de Atantxa Santos de la Rosa, psicóloga. A las 12.00 horas, sesión de Arteterapia, sobre la influencia del arte en la salud mental, dinamizada por el Equipo de Implantación de la Guía de Valoración y Cuidado de los Adultos en Riesgo de Ideación y Comportamiento Suicida de la Gaple.

A las 12.15 horas tendrá lugar el taller Mitos en el abordaje del suicidio, impartido por Lorena Millán Varela, psicóloga y doctora en Veterinaria, integrante del Grupo de Investigación del Burnout en los profesiones sanitarias.