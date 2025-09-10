Alzhéimer León convierte Ordoño II en una gran cancha deportiva

Paloma Gómez, Flor de Juan, Regina Granja y Lucía de la Pisa durante una rueda de prensa este verano.ÁNGELOPEZ

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Alzheimer León convertirá por unas horas la avenida Ordoño II en una gran cancha deportiva para poner el foco en el tenis de mesa terapéutico, una prometedora herramienta para afrontar las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Esta Jornada de sensibilización, que se denominará ‘Dale un golpe al olvido’ y tendrá lugar el día 13 de 11.30 a 14 horas, será el acto central del programa de actividades previsto para la Semana del Alzheimer, que se desarrollará del 13 al 21 de septiembre.

El objetivo, acercar el Alzheimer a la calle, visibilizar la realidad de quienes conviven con esta enfermedad y mostrar cómo el tenis de mesa puede convertirse en una intervención no farmacológica eficaz, con beneficios cognitivos, emocionales y sociales. A lo largo de la mañana, el tramo de Ordoño que se comprende entre la calle Alcázar de Toledo y el Ayuntamiento se convertirá en una improvisada cancha con actividades abiertas a toda la ciudadanía.

Habrá iniciación al tenis de mesa para todas las edades, mesas de práctica libre y juegos cognitivos adaptados, máquina lanza-pelotas para trabajar coordinación y reflejos, exhibición profesional de jugadores de tenis de mesa y música en directo. Está prevista asimismo la lectura de un manifiesto y la entrega de diplomas y reconocimientos a los participantes.

Se contará con la asistencia de personas con Alzheimer y Parkinson y sus familias, profesionales del ámbito sanitario, social y educativo, así como organizaciones deportivas.

Esta jornada se enmarca dentro del proyecto europeo SWAN – Spin for Well-being, financiado por el programa Erasmus+ Sport. Alzheimer León participa en esta red internacional junto a entidades de Grecia, Alemania, Francia, Eslovenia, Bulgaria y Chipre, para promover el tenis de mesa terapéutico como herramienta de salud, prevención e inclusión social en personas con enfermedades neurodegenerativas.

En los últimos años, el tenis de mesa se está perfilando como una prometedora forma de ejercicio terapéutico no farmacológico. Su naturaleza dinámica, la estimulación que proporciona a nivel cognitivo y motor, así como sus elementos de interactividad y socialización, lo convierten en un deporte rentable, agradable y accesible. Es capaz de estimular funciones como la atención, la memoria de trabajo, la coordinación y la velocidad de procesamiento y su práctica regular contribuye a prevenir el deterioro cognitivo y mejorar el bienestar emocional y social de las personas con Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas.

La Jornada va a ser posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de León, Asociación de Parkinson de León, Federación de Castilla y León de Tenis de Mesa, Ludens e ITTF Foundation.

Desde Alzheimer León se promueve esta actividad con la vista puesta en romper estigmas y difundir nuevas formas de intervención que sean accesibles, atractivas y motivadoras.

Actos previstos en la Semana del Alzheimer

Esta Jornada no es el único acto que celebrará Alzheimer León para conmemorar la Semana del Alzheimer. El día 13 los protagonistas serán los cuidadores. Se celebrará una mesa redonda en el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19 horas, ‘Alzheimer y familia: la voz de los cuidadores’, donde se dará voz a quienes acompañan día a día a una persona con Alzheimer.

El día 19 a las 14.30 horas tendrá lugar la tradicional Gran Paella popular, que reunirá a cientos de personas en el pabellón del CEIP Luis Vives. La venta de tickets se realizará en Alzheimer León hasta el día 18 y dará acceso a una ración de paella mixta y una consumición. Previamente, a las 11.30 horas, tendrá lugar en el Centro CAI de la asociación una Eucaristía celebrada por Monseñor Luis Ángel de las Heras, Obispo de León.

Del día 12 al 21, Alzheimer León ha previsto otras actividades:

En el centro de Santa María del Páramo iniciarán los actos conmemorativos el día 12 con una gran comida solidaria, baile vermut y bingo, entre otras actividades.

Un día después, el sábado día 13 habrá una jornada formativa en el centro CAI de Alzheimer León: ‘Manejo de trastornos de conducta en personas con demencia’, impartido por la Dra. Carolina López de Luis, neuropsicóloga de la Fundación CITA-Alzheimer (de 9.30 a 13.30 horas y de 15 a 17 horas).

El martes 16 habrá una jornada de convivencia en el centro CHF y el día 17 se desplegarán mesas informativas de la asociación por toda la ciudad para concienciar e informar sobre la enfermedad de Alzheimer. En esta Jornada, personas con Alzheimer pertenecientes al Grupo Helen se pondrán al frente de la mesa informativa ubicada frente a Botines para explicar a la población cómo se vive con una demencia. Un día después, el jueves 18, se celebrará la tradicional Eucaristía en el centro CHF (11.30 horas).

Alzheimer: Las cifras de la enfermedad

En el mundo hay cerca de 47 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran 9,9 millones de nuevos casos, según datos de la OMS.

En España hay más de 600.000 personas diagnosticadas, aunque se estima que padezcan la enfermedad más de 800.000. Sólo en Castilla y León, más de 60.000, una cifra que alcanza los 12.300 afectados si hablamos de la provincia de León. Sólo en la ciudad de León, más de 3.300 personas sufren Alzheimer.

Si se avanzara en el diagnóstico precoz, se podría hacer frente además a las alarmantes cifras de infradiagnóstico de esta enfermedad neurodegenerativa que, según la Sociedad Española de Neurología, puede alcanzar cerca del 30% de casos sin diagnosticar.