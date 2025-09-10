Prevenir el suicidio: "Hay que preguntar en las consultas a los pacientes sobre ideas suicidas"

La pregunta sobre las ideas suicidas deben estar en el día a día de las consultas en Atención Primaria si los profesionales sanitarios detectan un bajo estado de ánimo o problemas de salud mental. «Esa pregunta directa no perjudica, salva vidas», asegura Beatriz Durante Fernández, responsable de la Guía de Prevención del Suicidio en Atención Primaria implantada como experiencia piloto en el centro de salud de Eras de Renueva el 5 de mayo, una iniciativa de enfermería que trabaja de forma transversal con otros profesionales sanitarios.

«Cuando llega un paciente a la consulta valoramos su estado emocional, le preguntamos cómo van las cosas en casa, a veces vemos que llegan con peor cara y eso nos alerta. Si nos dicen que se encuentran mal directamente les preguntamos si tienen ideas suicidas». La respuesta de los pacientes alerta a los profesionales. «Nos sorprende encontrar a muchas personas que ya tienen hasta planes de suicidio estructurados». Hasta un 40% de los pacientes que llegan con síntomas de malestar emocional han tenido alguna vez ideas suicidas. «Entonces valoramos los apoyos, los anclajes familiares y sociales y derivamos directamente a urgencias del Hospital de León si es necesario».

Personas de mediana edad, con estrés en el trabajo, acoso y explotación laboral, crisis de pareja, viudedades o pérdidas de empleo son el perfil mayoritario que se atiende en las consultas de Atención Primaria. «Es un problema de salud brutal», asegura Durante Fernández. «Si preguntamos abiertamente, las personas se abren. Hemos ayudado a mucha gente».



En el día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Teléfono de la Esperanza da la voz de alerta sobre otro de los perfiles emergentes: los más jóvenes. «Tan jóvenes, que al chat del Teléfono llegan cada vez más mensajes de menores con edades entre los 12 y los 35 años. A los menores de edad, después de una primera acogida, los derivamos a la asociación Anar», aseguran Ana Isabel González y Conchi Alija, voluntarias en la mesa instalada en el centro de salud de Eras Renueva en una actividad organizada junto a la Asociación Activos y Felices. La experiencia del Teléfono de la Esperanza es que las personas mayores llaman más por problemas de soledad. «Ya tenemos a un centenar a los que llamamos por teléfono para charlar con ellos».

Aunque las estadísticas del INE cifran en 29 los fallecidos en la provincia de León por esta causa en 2024, «hay muchos más» que se esconden entre los accidentes de tráfico, caídas accidentales, ahogados... «Para que se considere suicidio lo tiene que certificar un forense, y no siempre está claro».

Pajaritas de papel enjauladas e incomunicadas, protagonizaron la actividad central del Teléfono de la Esperanza para libertar el malestar y proponer una salida a los problemas, que se sumó al encendido simbólico de velas, recital de poesía con Marcelo Tettamanti, José Manuel Mures Duque, Rompetormentas, la cantautora Isamil9, el coro Femenino Coral en el claustro de la Diputación, donde se leyó el manifiesto en el que se lanzó el mensaje de que «otro futuro es posible». El Teléfono pide la integración de los datos y experiencias del tercer sector en el Observatorio de Prevención del Suicidio, la creación de una estrategia específica para la prevención en entornos digitales, garantizar la continuidad del plan y su financiación, compromiso con la prevención y seguimiento de la implementación.

La psicóloga Arantxa Santos de la Rosa propone que la Real Academia «revise» la definición de suicidio. «No es el acto de quitarse la vida voluntariamente, es la respuesta para huir del dolor intenso. Está en la población más de lo que creemos», sobre todo en mayores de 79 años «lo que nos tiene que poner los pelos de punta.

Un 50% de la población puede tener ideas de suicidio en su vida, lo que no quiere decir que las lleve a cabo. Suelen estar profundamente desconectados y solos, no sienten cercada a su red y ven el dolor como algo que no va a terminar». ¿Que hay detrás de estos sentimientos? «Somos productos de nuestra historia nadie elige lo que le sucede».

«Somos productos de nuestra historia nadie elige lo que le sucede». Abusos sexuales en la infancia, malos tratos, un acontecimiento vital estresante, baja capacidad para resolver problemas, trastornos de salud mental, primeras semanas de un tratamiento antidepresivo, bajo apoyo social percibido, acoso laboral, bullying...»hay que preguntar y que la persona hable para desactivar una crisis». También se celebró una sesión de arteterapia y un taller sobre mitos en el abordaje del suicidio, impartido por Lorena Millán Varela, psicóloga y doctora en Veterinaria.

