Las jornadas de homenaje a las Cainejas serán abiertas y gratuitas

Marino Pérez, Israel Martínez, Patricia Martínez, Gerardo Á. Courel, Octavio González y Ana Isabel Martínez en la rueda de prensa de presentación de las jornadas en la Diputación.ÁNGELOPEZ

Las jornadas Mujer y Montaña en honor a las Cainejas, las leonesas Isabel Pérez y Teófila Gao, precursoras del montañismo en España, serán abiertas y gratuitas.

Así lo ha decidido la organización para intentar que Posada de Valdeón y Caín vuelvan a sentir el pálpito de los visitantes tras el fiasco al sector turístico por el impacto mediático de los incendios.

Las jornadas se celebran los días 19, 20 y 21 de septiembre.

El programa se puede ver en www.fclm.com, de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.