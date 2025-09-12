Femenino Coral, en Vilecha este viernes

Un momento del concierto a favor del Teléfono de la Esperanza.dl

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Tras el recital ofrecido en el Palacio de los Guzmanes con motivo del Día de la Prevención del Suicidio, Femenino Coral, la agrupación musical de voces de mujer, tiene previstas dos nuevas citas.

Este viernes actúa en la casa de Cultura de Vilecha a las 19.00 horas y el 26 de septiembre el repertorio «Voces de mujeres que unen León» arropará el 40 aniversario de Aspace.

"Nuestro repertorio busca captar la esencia de la música en diferentes géneros y estilos", señala la directora, Sonia Fernández Delgado.

Femenino Coral interpreta canciones actuales y muy conocidas,

desde pop y música comercial, bandas sonoras, música alternativa, canciones en español, medley de los 80´s, finales poderosos……

En su escenografía integra elementos visuales y coreográficos lo que

permite que el público participe activamente en cada presentación.