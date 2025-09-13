Más de 600 alegaciones a la norma de bienestar animal

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El borrador de reglamento pendiente de aprobación para regular aspectos de la Ley de Bienestar Animal tan relevantes como el cursillo de tenencia de perros o el seguro de responsabilidad civil ha recibido alrededor de 600 alegaciones en la fase de exposición pública, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Derechos de los Animales. Las alegaciones proceden de personas a nivel individual y de colectivos profesionales o entidades de protección animal; «no existe un plazo tasado para finalizar el proceso de revisión, se terminará lo antes posible, en función de la complejidad de las propias alegaciones", han añadido.

Una vez que finalice el proceso de revisión, se continuará con la tramitación administrativa ordinaria, «que es la petición de informes al resto de ministerios", de acuerdo a las mismas fuentes dependientes del Ministerio de Derechos Sociales.

A finales de junio el Ministerio de Derechos Sociales puso en marcha el proceso de exposición pública de los borradores de dos reales decretos pendientes de desarrollo para proteger a los animales de compañía y luchar contra el abandono. Uno de ellos se refiere al real decreto para desarrollar la Ley 7/2023.