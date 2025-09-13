MásQFiesta a favor del Banco de Alimentos para mascotas de familias sin medios
MásQPerros ofrece las pulseras 'Por un León más animal' a cambio de sacos de pienso, preferentemente para gatos
La asociación Los Otros Vecinos de León MásQPerros celebra este sábado el Día del Banco de Alimentos para Animales de Familias sin Recursos de León, la ReMásQFiesta, desde las 17.30 horas en la plaza San Salvador del Nido (Café Bellas Artes). Se trata de un acto cultural con actividades en las que se dará a conocer la misión y el funcionamiento de este banco de alimentos. Además, acoge un evento literario en el que se leerán los microrrelatos del I Concurso de MásQPerros y la actuación de Fre García. Además se pondrá en circulación la nueva pulsera 'Por un León más animal', que los vecinos y las vecinas de León podrán conseguir entregando un saco de pienso (preferiblemente de gato). Una por saco.