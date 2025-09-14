Golpes (de pelota) contra el olvido en León

Jornada de sensibilización de Alzheimer León sobre el tenis de mesa para mostrar sus beneficios cognitivos, emocionales y socialesPEIO GARCÍA

La peatonal Ordoño II fue el escenario para abrir la Semana del Alzhéimer en León. La avenida se convirtió en una gran cancha deportiva para poner el foco en el tenis de mesa terapéutico como una «prometedora herramienta» para afrontar enfermedades neurodegenerativas.

La jornada de sensibilización, desarrollada bajo el lema «Dale un golpe al olvido» tuvo por objetivo de acercar el alzhéimer a la ciudadanía leonesa, visibilizar la realidad de quienes conviven con la enfermedad y mostrar cómo el tenis de mesa puede convertirse en una intervención no farmacológica eficaz, con beneficios cognitivos, emocionales y sociales.

Los asistentes pudieron jugar al tenis de mesa para todas las edades, con práctica libre y juegos cognitivos adaptados, máquina lanza-pelotas para trabajar coordinación y reflejos, exhibición profesional de jugadores de tenis de mesa y música en directo.

También se dio lectura a un manifiesto y se entregaron diplomas y reconocimientos a los participantes, en una iniciativa enmarcada en el proyecto europeo Swan —Spin for Well-being-, financiado por el programa Erasmus+ Sport.

Alzheimer León participa en esta red internacional junto a entidades de Grecia, Alemania, Francia, Eslovenia, Bulgaria y Chipre, para promover el tenis de mesa terapéutico como herramienta de salud, prevención e inclusión social en personas con enfermedades neurodegenerativas.

La naturaleza dinámica de este deporte, «la estimulación que proporciona a nivel cognitivo y motor, así como sus elementos de interactividad y socialización, lo convierten en un deporte rentable, agradable y accesible», señala la asociación leonesa.

El tenis de mesa estimula la atención, la memoria de trabajo, la coordinación y la velocidad de procesamiento y su práctica regular «contribuye a prevenir el deterioro cognitivo y mejorar el bienestar emocional y social de las personas con alzhéimer u otras enfermedades neurodegenerativas», añade.

Fue un encuentro intergeneracional y en el que han colaborado Alzhéimer León y Párkinson León, ya que acudieron pacientes y familiares de ambas entidades, al igual que personal sanitario y sociosanitario.

El martes 16 una mesa redonda da voz a los cuidadores (19.00 h.) en el salón de actos del Ayuntamiento de León en Ordoño II.