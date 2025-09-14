La esperiencia telúrica

Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

Deprendiérannos de siempres na escuela que dientro del nuesu planeta había fuercias terribles que yeran a desaniciar naciones ya l.levantar montañas a esgaya. Sabemos que no centru de la Tierra hai una especie de bola queimando, que controla la vida del planeta. Pero una cousa yía la teoría ya outra la vida sensible, que nos enseña tolos días un paisax tranquilu, con praos serenos ya val.les amables. Sicasí, siendo yá un rapaz sentí la esperiencia d’un terremotu pequenu, que fixo qu’a la xente del pueblu nos mancaran unos momentos d’angustia ya revoltura. Anos más tarde sentí outra vuelta la rara sensación de sutrumise las cousas que paecían afitadas dafeitu. En total, sintiera you dúas esperiencias de temblores telúricos, pouca cousa. Nada en comparanza cono que nos diz la hestoria en cuantas a la violencia del Etna, del Krakatoa ou del Tambora, por exemplu.

Hai una l.literatura mui interesante en cuantas a los volcanes, con paisaxes que proyeutan la sua solombra ardiente na vida de la xente ya nos conflictos humanos, como vemos nos escritos de Malcom Lowry ou de Susan Sontag. Pero no tocante a la esperiencia de lo que faen los volcanes cuando restal.lan, las páxinas más interesantes paécenme aquel.las que nos dexóu Pliniu, el Nuevu, de cómo acabara’l Vesuviu cona vida del sou tíu Pliniu’l Viechu, que s’alcontraba na ciudá de Miseno. Van 1946 anos, no 79, pol branu un nuble rara apaecíu no cielu pa contra l’este, anque daquel.la nun se sabía entovía dende Miseno que la cousa yera pola parte de Pompeya, no Vesubiu. La nuble tenía la forma d’un pinu, unu d’esos tan frecuentes na Toscana ya na Campania. El vichu Pliniu, autor de la monumental “Hestoria natural”, víuse obligáu pola vocación científica a axeitar un barcu l.largu p’aveirase a la nuble ya analizar aquel fenómenu estraordinaru de la naturaleza. Amás, quería ayudar a la xente, presa d’un afogamienu imposible d’arrebatere. La nave va direuta al peligru, la cenisa va anubriendo los barcos (“iam navibus cinis incidebat”), pero Plinio tomóu’l determín de siguir ya pousase nuna playa más cercana al volcán, chenu yá de chamas al mesmu tiempu que, agomitaos violentamente, morrillos prietos ya chamuscaos (“ambusti”) baxan del cielu escuru. N’outros l.lugares yera de día, pero la playa onde s’alcontraba Plinio taba dientro d’una nueite que nun terminaba. Como yá nun yera pa salire d’ail.lí, echóuse no suelu, onde lu atopanon más tarde: paecía más tar dormiendo que muertu. Asina, el cuerpu d’unu de los más grandes estudiosos de los misterios de la naturaleza quedóu ail.lí como víctima ya testigu de la mesma.