Recogida solidaria de pienso para mascotas en El Corte Inglés

El Corte Inglés celebra el próximo sábado 20 de septiembre la Fiesta de las Mascotas con un programa de actividades que se desarrollará durante todo el día en la terraza de la primera planta, y que tiene a los animales de compañía como protagonistas. El evento se celebra en colaboración con la firma especializada en alimentación animal Ocean, y con las principales protectoras de animales de la ciudad: la Asociación Protectora de Animales de León, Galgos de León y Argos, que ofrecerán en adopción a los perros y gatos que actualmente tienen acogidos y que buscan un hogar.

Además, Ocean aportará gratuitamente un saco de pienso a todas las personas que el sábado adopten a una de las mascotas participantes. Durante toda la semana hay una recogida solidaria de pienso a beneficio de las protectoras leonesas y están abiertas las inscripciones para el concurso canino.