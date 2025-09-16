La Junta elabora un mapa de la moda en Castilla y León

Publicado por ICAL Burgos Creado: Actualizado:

Un total de 16 diseñadores de la Comunidad mostrarán sus colecciones en la tercera edición de la Pasarela «Uniendo Moda Castilla y León», que se celebrará el 1 y 2 de octubre en el Hotel NH Collection Palacio de Burgos. Se trata de Ainhoa Salcedo, Alejandro Maillo, Ángel Iglesias, Antonaga, Azul Izal, Baro Lucas, Di de Sant, Eulalia Mateos, Fely Campo, María Lafuente, Marae, Mónica Fuentetaja, Natacha Arranz, Nathan Cubero, Sara Santiago y Zaira Domenech.

A los diseñadores que desfilarán sobre la pasarela se suman una galería de empresas del sector y el Showroom-Concurso Jóvenes Diseñadores, que se celebrará el 1 de octubre y en el que el jurado decidirá la creación ganadora que podrá lucirse sobre la pasarela el día 2.

La directora general de Comercio y Consumo de la Junta, María Pettit, recordó que se trabaja junto con CEOE en la elaboración de un mapa de los diseñadores y empresas del sector textil en la Comunidad, que avanzó que pueda estar terminado «a finales de este año o principios del que viene». En este sentido, indicó que «hay muchos autónomos, empresas pequeñas, pymes muy atomizadas pero que hemos unificado con este proyecto para que estas pequeñas pymes y autónomos se registren como artesanos de Castilla y León».

"Estamos hablando de artesanía y también estamos hablando de moda, con ayudas para que acudan a ferias, con ayudas para comprar maquinaria para sus talleres», afirma María Pettit

La Junta saca todos los años unas líneas de ayudas de hasta 20.000 euros para los talleres de artesanos, para comprar maquinaria o para acudir a ferias: «Estamos hablando de artesanía y también estamos hablando de moda, con ayudas para que acudan a ferias, con ayudas para comprar maquinaria para sus talleres», apostilló.

"El sector del textil está muy atomizado, pero tenemos que llegar a todos. No se puede quedar nadie fuera", afirma David Esteban

El secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, destacó que el sector del textil está «muy atomizado» pero subrayó que «tenemos que llegar a todos, no se puede quedar nadie fuera», por lo que señaló que «de ahí que en cada provincia haya un tipo de jornada, en cada sitio se intente conocer el sector».

“Además es un sector que roza artesanía con el diseño, con el autónomo con el que trabaja, pero es muy atomizado”, expuso, y además, añadió, “toca muchas vías” en cuanto a que “a lo mejor está registrado en el sector comercio, pero hay que meterle aquí para que le lleguen las ayudas, que le llegue la información, que cuando hagamos una jornada como la que hicimos la semana pasada sobre internacionalización y no haya que ir a ferias, la conozcan todos, que nadie se quede fuera”. “Hay que hacer ese esfuerzo de, a través de sus organizaciones territoriales, intentar llegar a todo el sector, a todas y cada una de aquellas pequeñas empresas y, sobre todo, ir creando esa marca de Uniendo Moda, para que todos se fijen en ella y puedan acudir a ella”, concluyó.

Las colecciones

El secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban desgranó el programa en el que un total de 16 diseñadores fueron seleccionados para formar parte del elenco de la tercera edición de Uniendo Moda. Así, avanzó que la firma zamorana Marae abrirá la pasarela el miércoles 1 y la cerrará el vallisoletano Baro Lucas el jueves, 2 de octubre.

A ellas se suman los leoneses Di de Sant, María Lafuente y Sara Santiago; la salmantina Fely Campo; la segoviana Mónica Fuentetaja; los vallisoletanos Ainhoa Salcedo, Alejandro Maillo, Eulalia Mateos, Natacha Arranz y Nathan Cubero; la marca zamorana Ángel Iglesias; y las firmas burgalesas Azul Izal, Antonaga y Zaira Domenech, ganadora del Concurso de Jóvenes Diseñadores de la Escuela de Moda de Burgos.

Asimismo, se contará con un espacio reservado a una galería en la que participarán empresas de la industria textil como Relojes Acero Watch, Calcetines Woolsens y Emilio Muñoz Botones Béjar. Asimismo, los empresarios que asistan a la cita dispondrán de varias salas de trabajo. Al igual que en ediciones anteriores, las jóvenes promesas de la moda y el sector textil en la Comunidad tendrán protagonismo en el Showroom-Concurso de Jóvenes Diseñadores que se celebrará el miércoles 1 de octubre por la mañana.

David Esteban destacó que la decoración también tendrá su protagonismo en la pasarela ya que este año se cuenta con una escenografía sobria en la que predominan los colores otoñales de la tierra y del campo. La decoración, dijo, ha sido elaborada con telas procedentes, elaboradas o teñidas en la Comunidad que buscan jugar con las transparencias y una luz que se irá modificando al caer la noche, ya que los desfiles se celebrarán en horario de tarde.

Como elemento destacado, añadió el secretario general de CEOE Castilla y León, este año se contará también con la presencia de lámparas artesanales de La Real Fábrica de Cristales de La Granja, que aportarán “un toque distintivo y elegante al espacio, reforzando la apuesta por la excelencia artesanal de Castilla y León”.