Ordoño II, epicentro de la solidaridad con la 13ª Feria del Voluntariado de León

La Plataforma de Entidades de Voluntariado de León celebra este sábado, 20 de septiembre, en la avenida Ordoño II de la capital leonesa, la decimotercera edición de la Feria del Voluntariado, en la que estarán presentes más de 30 entidades de voluntariado.

La Feria, que se celebrará de 11 a 14.30 horas, convertirá la calle en el epicentro de la solidaridad, dará a conocer el trabajo sobre el día a día de estas entidades y mostrará cómo ser parte del cambio.

La soledad no deseada, enfermedades raras, diferentes tipos de discapacidad, educación para el ocio infantil y juvenil alternativo, cooperación internacional o inclusión social forman parte del abanico del voluntariado en León.

Arropa la cita representantes de la política, la empresa o el comercio justo, como el alcalde de León, José Antonio Diez, el gerente territorial de Servicios Sociales en León, Juan Antonio Orozco, la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de CyL, Irene Cortés Clavo, el coronel jefe de la base Conde de Gazola, Alejandro Gil Durán, o la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez, entre otros.

"El voluntariado es una de las contribuciones más valiosas que puedes hacer a tu comunidad", señala la plataforma en su comunicado. "Es una forma poderosa de construir una sociedad más justa, empática y colaborativa", recalca. El voluntariado no solo beneficia a quienes reciben la ayuda, sino que también enriquece a quienes lo practican, brindando nuevas experiencias, conocimientos y la profunda satisfacción de saber que tu esfuerzo ayuda a mejorar la vida de los demás.

La plataforma invita a la población leonesa a acercarse este sábado a Ordoño II. "¡Es una ocasión genial para disfrutar de un día diferente, aprender sobre voluntariado y apoyar causas imprescindibles! ¡Te esperamos para celebrar la solidaridad y el poder transformador de la colaboración!".