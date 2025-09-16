Piero Pioppo, nuevo nuncio del Papa en España

El Papa, durante una audiencia a empleados del Vaticano.VATICAN MEDIA

El papa León XIV ha nombrado al arzobispo italiano Piero Pioppo nuevo nuncio, embajador pontificio, en España y en el principado de Andorra, en sustitución del filipino Bernardito Auza, informó este lunes la oficina de prensa en el Vaticano.

Pioppo, de 64 años y arzobispo titular de la isla veneciana de Torcello (norte de Italia), era hasta la fecha, Nuncio Apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Auza, al frente de la nunciatura en España y Andorra desde 2019, fue nombrado en enero pasado por el difunto papa Francisco nuevo nuncio ante la Unión Europea (UE).

Pioppo nació el 29 de septiembre de 1960 en Savona (Italia), fue ordenado sacerdote en 1985 y es Doctor en Teología Dogmática. Ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 1993.