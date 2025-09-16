Amilivia pone más deberes en igualdad a León

El Ayuntamiento de León debe difundir medidas de conciliación y verificar el cumplimiento de estas acciones mediante los indicadores definidos en su plan de igualdad. Así se desprende de la fiscalización que ha realizado el Consejo de Cuentas de Castilla y León en 14 ayuntamientos, los nueve de capitales de provincia y 5 de más de 20.000 habitantes, entre los que no se encuentran Ponferrada y San Andrés, que van en otro lote.

El leonés Mario Amilivia presentó este lunes el balance del cumplimiento en planes de igualdad en las Cortes. Aunque en líneas generales da un aprobado a los municipios más grandes, el presidente del Consejo de Cuentas prescribe varias recetas personalizadas a los municipios examinados.

El informe prescribe a León que fije un calendario de actuaciones, defina indicadores de cumplimiento, remita sus documentos al Registro de Planes de Igualdad, imparta formación al personal, realice seguimiento y evaluación de los objetivos y difunda medidas de conciliación.

El plan de igualdad externo de León no había establecido indicadores de cumplimiento, aunque lo prevé, al igual que los de Ávila, Burgos y Miranda de Ebro. Otro fallo lo detecta «respecto a la comprobación de la ejecución de las medidas de formación contra la violencia de género y de asociacionismo ciudadano». Los ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Miranda de Ebro y Arroyo realizaron las medidas previstas contra la violencia de género, «pero sin indicadores de cumplimiento y sin temporización».

En materia de participación y asociacionismo, "León y Arroyo realizan las acciones previstas pese a la falta de indicadores y la ausencia de calendario», apunta. En cuanto a los planes de igualdad internos para empleados públicos, León cuenta con el aprobado en 2024 elaborado por una empresa externa. «Todos los diagnósticos coinciden en referirse a la necesidad de potenciar la formación en igualdad y también en hacer referencia a la promoción del lenguaje inclusivo en los diferentes documentos y convocatorias», incide Cuentas.

Estos planes contienen medidas de discriminación positiva en la selección de personal y no detectan riesgos en cuanto a las retribuciones. El Consejo de Cuentas valora que medidas en el complemento de productividad que prevén León y Segovia, «podría resultar en contra de lo previsto en la Ley y en el Reglamento de Retribuciones».

León usó fondos del Pacto contra la Violencia de Género para elaborar estos planes, mientras que la mayoría lo hizo con recursos propios. El único que no cumplió con las medidas de formación sobre igualdad fue Arroyo (Valladolid).

Con este trabajo, el Consejo de Cuentas alcanza las 300 auditorías presentadas en las Cortes en toda su serie histórica, de las cuales 147, casi la mitad han sido objeto de comparecencia en las 69 convocatorias desde 2019.