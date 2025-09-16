'Un, dos, tres...' vuelve a Alzhéimer León en el CHF

Jornada de sensibilización de Alzheimer León sobre el tenis de mesa para mostrar sus beneficios cognitivos, emocionales y socialesPeio García

La segunda edición del taller entre-familias 'Un, dos, tres... responda otra vez' retoma este martes en el centro del CHF los actos de la Semana del Alzhéimer. Con un guiño al legendario concurso de televisión de los años 70 se invita a las familias a recordar y rememorar junto a las personas que son atendidas en este centro de día de Alzhéimer León. Un vino español pondrá la guinda a esta jornada de convivencia.

Por la tarde, en el salón de actos del Ayuntamiento de León (entrada por Alfonso V) tiene lugar una mesa redonda centrada en las personas cuidadoras. Alzhéimer y familia: la voz de los cuidadores, pretende que las personas que se ocupan de estos cuidados sean los protagonistas y compartan su experiencia, sus metas y dificultades con la sociedad leonesa.

La mesa redonda está prevista a las 19.00 horas.