El verano más caluroso de la historia en España

El verano de 2025 se ha convertido ya en el más caluroso desde que hay registros en España con una temperatura media en la península 2,1 grados superior al promedio de referencia, según ha avanzado este lunes la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

La ministra ha adelantado estos datos que mañana compartirá la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su balance climático del verano y que han hecho que esta estación se convierta en la más cálida desde el comienzo de la serie histórica, en 1961.

Este verano supera así al de 2022, el año que ostentaba el anterior récord que, a su vez, arrebató a 2003. A lo largo de este verano se han registrado tres olas de calor, dos en la península y Baleares y una en Canarias. Con un total de 33 días, este verano también se convierte el segundo con más jornadas de ola de calor, detrás del de 2022.

Además del balance del verano, este martes la Aemet presentará la predicción estacional para el otoño, que comenzará el 22 de septiembre y que se alargará hasta el 21 de diciembre con la llegada del invierno.

"Estos son datos que son un recordatorio claro de que la emergencia climática es una realidad que exige una respuesta decidida y ambiciosa y, por eso, seguimos avanzando en el Pacto de Estado frente a la emergencia climática", ha declarado la ministra.

Aagesen ha manifestado que "debe ser un proyecto país, basado en la ciencia, proteger a las personas, proteger la biodiversidad y acelerar la transición ecológica. En definitiva, un pacto que garantice un futuro seguro y próspero".

La ministra se ha reunido este lunes con autores del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), así como con organizaciones no gubernamentales medioambientales para abordar ese pacto.