Previsión del tiempo en León: martes de sol y máximas en aumento

La Aemet anuncia una jornada con cielos despejados y temperaturas en ascenso.Jesus F. Salvadores

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La jornada de este martes se presenta estable en la provincia de León, con cielos poco nubosos en general, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En la montaña leonesa se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas, que tenderán a despejarse conforme avance el día.

No se descartan brumas y algunos bancos de niebla matinales, especialmente en valles y zonas bajas. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán en el oeste y norte de la provincia manteniéndose sin cambios en el resto.

En la capital leonesa los termómetros oscilarán entre los 9 y los 28 grados, mientras que en Ponferrada se alcanzarán máximas de hasta 31 grados, con mínimas de 11. El viento soplará flojo, de dirección noreste o variable.

La tendencia para los próximos días apunta a un aumento progresivo de las temperaturas, con máximas que podrían superar los 30 grados en varias comarcas, y cielos despejados o con escasa nubosidad.

rs/mr