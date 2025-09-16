Diario de León

Estos son los parajes de la provincia con dos de las tres temperaturas más bajas del país

Playa fluvial en el río Sil en Villaseca de Laciana.

Playa fluvial en el río Sil en Villaseca de Laciana.Fernando Otero Perandones

Publicado por
Europa Press
Valladolid

Creado:

Actualizado:

Castilla y León ha registrado en la mañana de este martes, 16 de septiembre, cinco de las diez temperaturas más bajas del país, y la estación meteorológica de Sanabria, en la provincia de Zamora, ha vuelto a marcar la mínima, esta vez con 1,6 grados.

Además, las tres temperaturas más bajas del país se han registrado este martes en Castilla y León ya que a Sanabria le siguen Villablino y Puerto de San Isidro, ambas en la provincia de León, con 1,8 y 2,3 grados.

Por su parte, Puerto del Pico (Ávila) ha alcanzado la sexta temperatura más baja con 4,0 grados, con Barrios de Luna (León), en séptimo lugar con 4,1 grados.

