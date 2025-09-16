La Junta otorga el sello 'Castilla y León Solidaria' a 13 entidades

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha distinguido este martes con el sello 'Castilla y León Solidaria' a trece entidades -ayuntamientos, empresas y ONGs- por su compromiso con la cooperación internacional, en un acto en el que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido la inversión de cerca de 400.000 euros en 2025 realizada por el Gobierno autonómico para apoyar proyectos de lucha contra la pobreza en países de América y África.

En concreto, el sello 'Castilla y León Solidaria' se ha entregado a tres ayuntamientos, seis empresas y cuatro ONGs. Se trata de una distinción creada en el marco del IV Plan Director de Cooperación 2023-2026, que distingue la participación en proyectos de desarrollo en países de América y África.

"Hoy no sólo entregamos un distintivo, sino que reconocemos la dedicación de personas, organizaciones y entidades que han hecho de la solidaridad un principio en favor de los más vulnerables", ha destacado González Gago en el acto de entrega.

El reconocimiento ha recaído en los ayuntamientos de Burgos, Ponferrada y Cabezón de Pisuerga; y en las empresas Inexo, Ibersnacks, Asercomex Logistics S.L., Laura Asensio, Rural 2030 y Viveros Madrona. También han sido distinguidas las organizaciones Asamblea de Cooperación por la Paz, Fundación Fabre, Amycos y Coodecyl, que han desarrollado proyectos con financiación autonómica en distintas convocatorias de cooperación internacional.

Los proyectos respaldados incluyen actuaciones como acceso a agua y saneamiento en Guatemala y Bolivia, seguridad alimentaria en comunidades rurales de Guatemala, salud comunitaria en Senegal, apoyo psicosocial en El Salvador, resiliencia climática y programas de atención a la primera infancia.

Asimismo, en el acto González Gago ha señalado que la Junta dedica en 2025 un total de 400.000 euros para cofinanciar estas iniciativas, lo que supone un incremento superior al 60 por ciento respecto al ejercicio anterior, que contó con unos 250.000 euros.

En su intervención, el consejero ha subrayado que el sello refleja "solidaridad internacional, responsabilidad institucional y social, colaboración público-privada e identidad territorial", y ha añadido que con esta iniciativa la Junta busca visibilizar y reforzar la labor de quienes trabajan desde Castilla y León "mano a mano" en proyectos de cooperación que mejoran las condiciones de vida de comunidades vulnerables.