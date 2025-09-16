El verano más tórrido: 14 días de calor sofocante en León y 24 en Ponferrada

Nadie duda de que el último verano ha sido sofocante. La Aemet corrobora con sus datos que ha sido el más tórrido desde hace al menos 64 años, desde que España dispone de registros oficiales, que se remontan a 1961.

El calor rompió el techo también el techo de las tablas de temperatura desde hace 109 años. León no se escapó a las temperaturas extremas, aunque con menos días sofocantes que la media del país. Si el conjunto de España estuvo sometido a 33 días de ola de calor, en el caso de la capital leonesa se superó la temperatura umbral (33,4ºC) durante 14 días, dos en junio, uno en julio y un total de 11 en agosto.

PABLO SANTAMARTA

En Ponferrada el verano fue más asfixiante, además de que tuvo que soportar muchos días de humo por los incendios. Según los datos de Aemet, el umbral de 35,5ºC para ola de calor en la capital berciana, se superó en 24 días, siete en junio, tres en julio y 14 en agosto.

El verano meteorológico, que comprende los meses de junio, julio y agosto, registró 38,9ºC de temperatura máxima en Ponferrada el viernes 15 de agosto y de 36,2ºC el sábado 9 y el domingo 10 de agosto en el caso de León.

Las temperaturas medias de junio fueron de 27,9ºC en León y 30,4ºC en Ponferrada; en julio, León tuvo una temperatura media de 28,9ºC y en Ponferrada de 31,5ºC y en agosto, la media en León fue de 30,5ºC y en Ponferrada de 33,3ºC.

En agosto se registraron en León 27 días de calor (por encima de los 25ºC), 20 de máximo calor (por encima de los 30ºC) y ocho de calor extremo (por encima de 35ºC). Hubo dos noches tropicales (el termómetro no bajó 20º C) y cinco días con alguna lluvia, aunque fueron mínimas. En Ponferrada se registraron 27 días de calor, 23 de calor fuerte y 15 de calor extremo en este mes, con una noche tropical y dos días con alguna pluviosidad, según los datos de Meteociel.fr

El puente de agosto concentró los días más calurosos en la provincia. Ponferrada vivió bajo la fuerte ola durante casi 14 días consecutivos, del 2 al 16 de agosto (no se llegó a superar el umbral sólo el 3 de agosto). En La Bañeza, el 15 de agosto, día grande de sus fiestas se alcanzó la máxima del verano, de 37,4ºC y muy cerca

«Sin ningún lugar a dudas, el verano que acabamos de dejar y el de 2022 han sido los más calurosos de la historia», señala Santi Parrado, de Meteo Bedunia. Según la Aemet, este verano ha superado en 0,1ºC al de 2022 y en 0,6ºC al de 2003, veranos «extremadamente» calurosos. Además, el de 2025 tuvo una temperatura media peninsular de 24,2ºC, lo que supone 2,1ºC por encima del promedio 1991-2020.