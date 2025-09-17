Adopta un gato: Monty, la panterita de pelo largo que doma un buen trozo de jamón york

Lo encontraron en la zona del Curueño, vagando solo, maullando sin parar, pidiendo comida. Era apenas un bebé. Nadie sabe cómo llegó hasta una calle del pueblo. No había por allí ninguna colonia y nadie lo reconoció. Tampoco había quién se quisiera hacer cargo de él hasta que lo recogieron en la asociación Huellitas del Esla.

Monty es una pequeña panterita negra que busca familia. Una belleza extraña, de pelo largo y carácter, que se suaviza, y mucho, cuando le dan un poco de jamón york. Está sano y se entraga testado y desparasitado. Monty está en Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es en el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o en el número de teléfono móvil 635 85 01 62.